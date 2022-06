Tragedia in un vigneto, si ribalta il trattore: 26enne schiacciato

Un giovane di 26 anni, Marco Accordini, è infatti rimasto schiacciato sotto il trattore che stava manovrando in un vigneto

Tragedia in provincia di Verona per un incidente di lavoro in un vigneto. Un giovane di 26 anni, Marco Accordini, è infatti rimasto schiacciato sotto il trattore che stava manovrando.

Tragedia in vigneto, si ribalta trattore: 26enne schiacciato

Marco Accordini, figlio di Daniele Accordini (direttore generale della Cantina Valpolicella di Negrar in provincia di Verona) è rimasto vittima di un tragico incidente sul lavoro. Mentre infatti era al lavoro nella tenuta di famiglia, un'azienda agricola e di agriturismo localizzata a Fumane (Verona) il trattore che stava guidando si è improvvisamente piegato e poi capovolto, forse per una improvvisa asperità.

Inutili i soccorsi