Un piccolo favore, tutto sul film stasera su Rai 2: trama, cast, trailer

Un piccolo favore va in onda stasera su Rai 2, tutto sul film: trama, cast, trailer, dove vederlo in streaming. Il film di Paul Feig è una delle proposte della prima serata televisiva del 6 luglio 2022. Scopriamo qualcosa in più sulla pellicola.

La prima serata di Rai 2 si tinge di mistero con Un piccolo favore. Il film di Paul Feig del 2018, ispirato al romanzo A simple favor di Darcey Bell, va in onda sul secondo canale questa sera alle 21.20.

La storia segue la misteriosa scomparsa di Emily Nelson, migliore amica della protagonista del film, la madre single vedova Stephanie Smothers. Affiancata da Sean, il marito di Emily, Stephanie cerca di scoprire la verità sul destino dell’amica, riesumando anche oscuri segreti del suo passato. Volete qualche dettaglio in più? Ecco il trailer ufficiale del film.

Nel caso in cui non riusciate a trovare il tempo di guardare Un piccolo favore questa sera, non disperate. Il film è disponibile anche in streaming, su diverse piattaforme. Nel caso non vi troviate a casa, potete vedere Un piccolo favore in contemporanea con la messa in onda televisiva in diretta su RaiPlay. In alternativa, potete sempre recuperarlo in un secondo momento: il film fa infatti parte del catalogo di Netflix e di Prime Video.

Il cast di Un piccolo favore: Anna Kendrick e Blake Lively protagoniste

Chi fa parte del cast di Un piccolo favore? Il regista Paul Feig ha riunito un interessante gruppo di vecchie conoscenze del cinema americano. La mamma-vlogger Stephanie è interpretata da Anna Kendrick, nota al grande pubblico per i suoi ruoli in Twilight, Scott Pilgrim vs The World, Pitch Perfect ed Into the woods. Emily è invece interpretata da Blake Lively, volto di Serena van der Woodsen in Gossip Girl e già sul grande schermo in The Town, Le belve, Cafè Society e Lanterna Verde.

Le due protagoniste sono affiancate da Henry Golding (Sean), Andrew Rannels (Darren), Linda Cardellini (Diana Hyland) e Rupert Friend (Dennis Nylon).