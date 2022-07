Giornata mondiale della tigre del 29 luglio: perchè si celebra?

Il 29 luglio è la giornata mondiale della tigre, istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’estinzione di questo animale.

Giornata mondiale della tigre

Giornata mondiale della tigre del 29 luglio: oggi l’attenzione degli appassionati di moda è tutta per la stampa di variante tigrata, un must di molte collezioni di moda fin dagli anni Settanta. Nel 2022 le tigri delle collezioni di Roberto Cavalli sono giunte sui palchi più in vista del mondo e anche Dolce e Gabbana ha riproposto in passerella questa tipologia di design: la stampa tigrata, infatti, è apparsa sia nelle ultime collezioni maschili che femminili ed è un design che continua ad attirare anche i giovanissimi.

La stampa tigrata anche agli eventi che contano