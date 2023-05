David di Donatello 2023 su Rai 1: conduttore, nomination, premi special e gli ospiti della serata

David di Donatello 2023: arriva in tv la serata del cinema italiano in cui vengono premiati i migliori di ogni categoria. Previsti anche dei premi speciali durante la serata così come gli ospiti vip che arricchiranno la puntata.

David di Donatello 2023 su Rai 1: conduttore

Mercoledì 10 maggio 2023 va in onda su Rai 1 la serata del David di Donatello 2023. A condurre la serata del cinema italiano saranno Carlo Conti e l’attrice Matilde Gioli. Saranno ben 25 i Premi David di Donatello che saranno assegnati, inclusi i 21 riconoscimenti ai film usciti in Italia dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022 e 1 Premio David per il cinema internazionale.

David di Donatello 2023: nomination

MIGLIOR FILM

Esterno Notte

Il Signore delle Formiche

La Stranezza

Le Otto Montagne

Nostalgia

MIGLIOR REGIA

Marco Bellocchio (Esterno Notte)

Gianni Amelio (Il Signore delle Formiche)

Roberto Andò (La Stranezza)

Felix Van Groeningen (Le Otto Montagne)

Charlotte Vandermeersh (Le Otto Montagne)

Mario Martone (Nostalgia)

MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA

Carolina Cavalli (Amanda)

Jasmine Trinca (Marcel!)

Niccolò Falsetti (Margini)

Giulia Louise Steigerwalt (Settembre)

Vincenzo Pirrotta (Spaccaossa)

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Astolfo

Chiara

Esterno Notte

Il Signore delle Formiche

L’Immensità

La Stranezza

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Bentu

Brado

Il Colibrì

Le Otto Montagne

Nostalgia

MIGLIOR PRODUTTORE

Esterno Notte

La Stranezza

Le Otto Montagne

Nostalgia

Princess

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Benedetta Porcaroli (Amanda)

Margherita Buy (Esterno Notte)

Penelope Cruz (L’immensità)

Barbara Ronchi (Settembre)

Claudia Pandolfi (Siccità)

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Fabrizio Gifuni (Esterno Notte)

Luigi Lo Cascio (Il Signore delle Formiche)

Ficarra e Picone (La Stranezza)

Alessandro Borghi (Le Otto Montagne)

Luca Marinelli (Le Otto Montagne)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Giovanna Mezzogiorno (Amanda)

Daniela Marra (Esterno Notte)

Giulia Andò (La Stranezza)

Aurora Quattrocchi (Nostalgia)

Emanuela Fanelli (Siccità)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Fausto Russo Alesi (Esterno Notte)

Toni Servillo (Esterno Notte)

Elio Germano (Il Signore delle Formiche)

Filippo Timi (Le Otto Montagne)

Francesco Di Leva (Nostalgia)

MIGLIORE FOTOGRAFIA

Esterno Notte

I racconti della domenica – La storia di un uomo perbene

La Stranezza

Le Otto Montagne

Nostalgia

MIGLIOR COMPOSITORE

Fabio Massimo Capogrosso (Esterno Notte)

Stefano Bollani (Il pataffio)

Michele Braga ed Emanuele Bossi (La Stranezza)

Daniel Norgren (Le Otto Montagne)

Franco Piersanti (Siccità)

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

Se mi vuoi – Diodato (Diabolik – Ginko all’attacco!)

Caro amore lontanissimo – Marco Mengoni (Il colibrì)

Culi culagni – Stefano Bollani (Il pataffio)

Margini – Niccolò Falsetti (La palude)

Proiettili – Joan Thiele (Ti mangio il cuore)

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Esterno Notte

Il Signore delle Formiche

L’ombra di Caravaggio

La Stranezza

Le Otto Montagne

Premi special e gli ospiti della serata

Durante la serata saranno consegnati anche i David speciali: alla produttrice Marina Cicogna, all’attrice Isabella Rossellini, l’altro al regista e sceneggiatore Enrico Vanzina. Poi sarà assegnato il David dello spettatore a Il grande giorno di Massimo Venier e il David per il miglior cortometraggio a Le variabili dipendenti di Lorenzo Tardella. Mentre gli ospiti della serata saranno diversi ed anche di spessore: l’attore e regista statunitense Matt Dillon e i cantanti Matteo Bocelli e Noemi.