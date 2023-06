Claudia Capellini, chi è la fidanzata di Giorgio Panariello: vita privata, carriera, figli

Chi è Claudia Capellini, fidanzata di Giorgio Panariello. Affascinante influencer con un passato da modella, è più giovane del comico di venticinque anni. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Claudia Capellini, fidanzata di Giorgio Panariello: vita privata, carriera

Nata a Cremona nel 1987, Claudia Capellini ha 36 anni ed è nota al pubblico soprattutto in quanto fidanzata di Giorgio Panariello. Nonostante il suo passato da modella, ad oggi non lavora nel mondo dello spettacolo. Secondo le informazioni disponibili sul web, vive a Milano e lavora nel settore delle pubbliche relazioni, occupazione che le permette di avere le mani in pasta in molti eventi esclusivi. In passato ha frequentato lo IULM, ma non è noto se abbia completato gli studi. È inoltre un’influncer molto seguita sul web: il suo profilo Instagram ha raccolto oltre 25mila follower.

Vita privata: la storia d’amore col comico e i figli

Claudia Capellini e Giorgio Panariello si sono incontrati per la prima volta ad una cena con alcuni amici comuni, nel 2016. Da allora, nonostante una differenza di età di ben 25 anni, i due non si sono mai più separati. Si sa molto poco circa la loro vita privata: non pubblicano spesso foto insieme sul web e tendono a vivere la loro relazione ben lontani dalla luce dei riflettori. I due non hanno figli insieme e, per il momento, non si è ancora mai parlato di matrimonio.