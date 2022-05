Gioia Spaziani: chi è Elena, l’ex di don Massimo in “Don Matteo 13”

Chi è Gioia Spaziani, interprete di Elena, vecchia fiamma di Don Massimo in Don Matteo 13. Attrice di Frosinone con una carriera televisiva di successo, in passato ha recitato in Distretto di Polizia e in I Bastardi di Pizzofalcone. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Gioia Spaziani, attrice volto di Elena in Don Matteo 13

Nata a Frosinone l’8 novembre 1975, Gioia Spaziani ha 46 anni ed è una nota attrice apparsa in molte fiction e miniserie televisive.

Dopo i suoi esordi teatrali e un diploma alla Scuola Nazionale di Cinema di Roma, si fa conoscere dal pubblico italiano grazie alla soap opera Un posto al sole. Dal 2000 al 2005 interpreta Gioconda “Giò” Palumbo, ragazza tormentata da un doloroso passato di abusi. In quegli anni fa il suo esordio anche al cinema, con Provino d’ammissione e Placido Rizzotto. Nel corso della sua carriera partecipa a diverse altre pellicole per il grande schermo, come i recenti Io sono mia e La tristezza ha il sonno leggero.

Ha un ampia carriera sul piccolo schermo: recita in Distretto di Polizia 11, Il giovane Montalbano, Squadra Antimafia 5 e in I Bastardi di Pizzofalcone. Nel 2022 fa parte del cast di Don Matteo 13, nel ruolo di Elena, l’ex compagna di Don Massimo, il nuovo protagonista della fiction con il volto di Raoul Bova. Spaziani aveva già recitato in passato con l’amato attore romano, nella miniserie drammatica Nassiriya – Per non dimenticare.

Vita privata: marito, figli, Instagram

È possibile seguire aggiornamenti sulla vita professionale di Gioia Spaziani sul suo profilo Instagram, dove ha riunito quasi 3mila follower. L’attrice non usa il profilo per pubblicare immagini della sua vita privata. Sappiamo che è sposata con un suo collega, il regista teatrale e attore Vincenzo Maria Saggese. I due vivono insieme a Napoli e hanno una figlia, Sofia, apparsa in un episodio di Un posto al sole quando aveva meno di un anno.