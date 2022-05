Don Matteo 13, come finisce? Anticipazioni ultima puntata

Come finisce Don Matteo 13: le anticipazioni dell’ultima puntata. La tredicesima stagione dell’amata fiction Rai si avvicina al finale della stagione che ha portato all’esordio del Don Massimo di Raoul Bova. Cosa succederà nell’ultimo episodio?

Don Matteo 13, come finisce: anticipazioni dell’ultima puntata

Don Matteo 13 si avvia verso la sua conclusione. L’ultima stagione della fiction Rai più amata di sempre si chiuderà con il decimo e ultimo episodio giovedì 26 maggio alle 21.25 su Rai 1 e RaiPlay.

È la fine di un periodo rivoluzionario per la serie, segnato da un inaspettato cambio di protagonista. Al posto di Terence Hill e del suo iconico Don Matteo, è infatti arrivato il Don Massimo di Raoul Bova, che ha subito conquistato il pubblico. Cosa succederà quindi nell’ultimo episodio, Dimenticando Don Matteo?

Secondo le anticipazioni, per Don Massimo è finalmente arrivato il momento di affrontare il suo passato tormentato. Le forze dell’ordine vorranno vederci chiaro e indagheranno sul parroco.

Il Maresciallo Cecchini, tuttavia, resta dalla parte di Massimo, convinto della sua innocenza. L’ultimo episodio vedrà anche la fine del triangolo amoroso tra Marco, Anna e Valentina. Tanti i misteri e le questioni ancora da risolvere. Greta si riprenderà? Quale mistero nasconde il rapporto tra Don Matteo e Don Massimo? Anna riuscirà a dimenticare il suo ex? Tutte domande che troveranno risposta giovedì sera.

Stagione 14, torna Don Massimo?

Intanto, cominciano a trapelare già le prime informazioni sulla quattordicesima stagione di Don Matteo, che i fan già aspettano trepidanti.

Alcune delle sottotrame aperte potrebbero infatti essere lasciate in sospeso e affrontate nel prossimo blocco di episodi. La domanda che incuriosisce molti fan riguarda il cambio di protagonista: Don Massimo è qui per restare? Secondo alcune indiscrezioni, la risposta potrebbe essere affermativa. In passato Terence Hill si era lamentato per il numero eccessivo di episodi della fiction, che gli impediva di lavorare a progetti paralleli. Per questo motivo, gli sceneggiatori avrebbero deciso di ridurre la sua presenza nella serie e creare un nuovo protagonista.

Raoul Bova è quindi pronto a interpretare un ruolo prominente anche nella prossima stagione.