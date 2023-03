Lisbona, donne morte durante attacco in un centro musulmano

La città di Lisbona ha vissuto attimi di terrore a causa di un attacco in un centro musulmano. Oltre alla paura si registrano due decessi, le vittime sono due donne che lavoravano all’interno del centro.

L’attentatore è un ragazzo di origini afghane, successivamente arrestato.

Attacco in centro musulmano, succede a Lisbona

È successo in Portogallo, precisamente a Lisbona. La capitale del paese ha subito un inaspettato attacco ad un centro musulmano da parte di uomo afghano di circa 40 anni, responsabile di aver ucciso almeno due persone (due donne che vi lavoravano all’interno) e di aver ferito diversi cittadini con l’utilizzo di un coltello. A diffondere la notizia la polizia locale, che si è poi occupata di mettere in sicurezza il luogo.

Intervenuti sul posto, gli agenti hanno dovuto usare le maniere forti ed è stato necessario sparargli ad una gamba, così da catturarlo e immobilizzarlo. Successivamente è stato trasportato in ospedale per essere soccorso. Non si è invece potuto fare nulla per le due vittime, di 20 e 40 anni. Altre due donne sono state invece ricoverate, presentando condizioni allarmanti. Un uomo invece, anch’egli ferito, sarebbe invece andato da solo in ospedale, mostrando ferite più lievi.

Si esclude a tutti gli effetti un attacco di natura terroristica, visto che il responsabile – di 40 anni – sembra soffrire di problemi psichici e, fino a prova contraria, si tratta dell’unico gesto di questo tipo. Tra l’altro l’uomo in passato frequentava il medesimo centro colpito. Circa un anno fa ha invece pianto la scomparsa della moglie, che si trovava in un centro di riifugio insieme a lui.

Dopodiché lo stesso afghano si è trasferito in Portogallo, accasandosi a Lisbona. Senza dubbio dovrà scontare la sua pena, dopo essere stato medicato in ospedale e dopo aver capito l’esatta motivazione.

Il primo ministro Antonio Costa ha mostrato la sua vicinanza alle famiglie delle vittime coinvolte, nella speranza che almeno i feriti possano riprendersi senza complicazioni.

