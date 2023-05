Gigi D’Alessio a Napoli: scaletta delle canzoni e i biglietti disponibili. Prossime date e tappe del tour

Gigi D’Alessio a Napoli si esibisce in una serie di concerti live consecutivi. Poi, lo show sarà trasmesso anche in prima serata su Rai 1. Tanti ospiti saliranno sul palco al fianco dell’artista napoletano che poi da luglio partirà con il suo tour estivo.

Gigi D’Alessio a Napoli: scaletta delle canzoni

Gigi D’Alessio si prepara a un ciclo di cinque serate di concerti nella città di Napoli. Il titolo del live è “Gigi – Uno come te“ e si partirà dalla serata di venerdì 26 maggio in piazza Plebiscito. Lo show poi sarà trasmesso in prima serata su Rai 1 il 1° giugno. Come già accaduto nell’evento dello scorso anno infatti sul palco si alterneranno anche artisti come Tananai, Max Pezzali, Pio e Amedeo, Serena Rossi, Lda, Alex Britti, Clementino, Geolier, Lazza, Nino D’Angelo, Ciccio Merolla con la sua “Malatja”, la band diretta da Adriano Pennino. “Ho spalmato gli ospiti tra stasera e domani, li vedrete in tv la sera del primo giugno. Poi domenica, il 2 e il 3 giugno la festa continuerà senza riprese”. Tra le canzoni delle suo ricco repertorio di 30 anni di carriera che sicuramente non mancheranno troviamo:

Non Mollare Mai

Quanti Amori con Eros Ramazzotti

Un’Emozione Per Sempre con Eros Ramazzotti

Più Bella Cosa con Eros Ramazzotti

Omaggio a Carosone con Fiorello

Como Suena El Corazon con Fiorello

L’ammore con Fiorella Mannoia

Quello Che Le Donne Non Dicono con Fiorella Mannoia

Sei Importante

Una Notte Al Telefono

Un Nuovo Bacio

Non Dirgli Mai

No Vale La Pena Enamorarse con Vanessa Incontrada

Le Mani

Annarè

Un Cuore Malato con Alessandra Amoroso

Quello Che Fa Male – LDA

Si Turnasse A Nascere con Alessandro Siani

16 Marzo con Achille Lauro

Mon Amour con Achille Lauro

Stefano De Martino e Andrea Delogu

Come Me con Luchè

Napule – duetto virtuale con Lucio Dalla

‘O Posto D’Annarè

Guagliuncè

Comme Si Femmina con Rosario Miraggio

Sotto Le Lenzuola con Rosario Miraggio

30 Canzoni con Rosario Miraggio

Guagliune con Enzo Dogg, Ivan Granatino, Lele Blade, Samurai Jay

Como Suena El Corazon con Clementino

Buongiorno con G-Crew

Napule è – omaggio a Pino Daniele

I biglietti disponibili con le prossime date e tappe del tour

I biglietti del concerto del 26 maggio sono andati sold out ma ad esempio sono ancora disponibili quelli di sabato 27 sulla piattaforma di ticketone. Dopo le esibizioni a Napoli parte il “Dove c’è il sole Tour”. Sul palco Gigi D’Alessio sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione). Ecco quali sono le date e le tappe che porterà l’artista napoletano in giro per l’Italia da luglio a settembre: