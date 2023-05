Gianni Bella, chi è il fratello di Marcella Bella: canzoni, malattia, ictus

Chi è Gianni Bella, fratello di Marcella Bella. Cantante e compositore, ha scritto insieme a Giancarlo Bigazzi alcuni dei più grandi successi della sorella. Nel 2010 è stato colto da un improvviso ictus: “Lo ha affrontato con dignità, mi ha dato una lezione di vita”.

Chi è Gianni Bella, fratello di Marcella Bella: carriera e vita privata

Nato a Catania il 14 marzo 1946, Gianni Bella, all’anagrafe Giovanni Bella, ha 77 anni ed è un noto compositore e cantautore italiano, noto per la sua proficua collaborazione con la sua celebre sorella minore, Marcella Bella. Per lei ha scritto alcuni dei suoi più grandi successi insieme al paroliere Giancarlo Bigazzi, come Montagne Verdi, Sole che nasce, sole che muore, Un sorriso e poi perdonami, Io domani e Nessuno mai. Fa le sue prime esperienze da musicista in Sicilia, come cantante e chitarrista di alcuni complessi locali. Alla fine degli anni Sessanta si trasferisce a Milano insieme a sua sorella, che aveva attirato l’attenzione di Mike Bongiorno.

Negli anni si afferma sia come cantautore, con brani come Hai ragione tu, che come compositore, scrivendo brani non solo per Marcella, ma anche per colossi della musica italiana come Adriano Celentano, per il quale ha scritto le musiche di L’emozione non ha voce. Nel corso della sua carriera ha partecipato per otto occasioni al Festivalbar, sei volte a Un Disco per l’Estate e ben cinque al Festival di Sanremo, in due delle quali insieme a Marcella Bella. La sua ultima presenza alla kermesse risale al 2007, quando arriva in finale con la sorella cantando il brano Forever per sempre.

La malattia, come sta oggi dopo l’ictus

Nel 2010 la carriera di Gianni Bella ha subito una battuta d’arresto a causa di un improvviso ictus, una malattia devastante che lo costrinse ad affrontare un lungo periodo di riabilitazione. “È sempre stato il mio idolo.” –spiega Marcella Bella in un’intervista- “Persino dopo quell’evento mi ha dato l’ennesima lezione di vita. Avrebbe potuto diventare depresso, egoista, si sarebbe potuto incattivire. Tutte cose legittime. Invece, ha affrontato l’ictus con dignità. Nei primi tempi, quando mi scoraggiavo preoccupata, mi dava un colpetto con la mano sinistra sulla coscia, come per dirmi che stava bene”.

Intervistato da Oggi, Bella ha raccontato la sua dura esperienza con la malattia: “Non è stato facile, ma ce l’ho fatta grazie al grande cuore della mia famiglia, grazie a mia moglie Paola, alle mie figlie e ai miei fratelli. Loro mi sono sempre stati e mi sono vicini riuscendo con il loro immenso affetto a lenire le mie sofferenze e a farmi affrontare con forza le difficoltà della malattia. Ho pregato di restare vivo”.

Vita privata: moglie, figli

Gianni Bella è sposato da molti anni con una donna di nome Paola. Dal loro amore sono nate due figlie, Chiara e Nazarena. La maggiore, Chiara, ha ereditato la passione per la musica del padre ed ha spesso concesso interviste in cui parla della propria vita. È anche una grande patita dello sport: “Senza dubbio il momento tutto per me è fatto di sport, attività fisica. Corsa all’aria aperta, lezioni a corpo libero con attrezzature, e personal trainer che mi prepara le schede a cui devo attenermi. Lo sport per me è importantissimo”.