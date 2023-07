Tiziano Ferro a Bologna: scaletta delle canzoni, ricavato in beneficenza, biglietti del concerto e tour

Tiziano Ferro a Bologna si esibisce in concerto nella serata di martedì 11 luglio in occasione del suo tour.

Tiziano Ferro a Bologna: continua il tour nei più grandi stadi italiani con il cantante assoluto protagonista. Nella serata di martedì 11 luglio, è la volta della città emiliana ed infatti Ferro ha preso una decisione nobile.

Tiziano Ferro a Bologna: scaletta delle canzoni e ricavato in beneficenza

Tiziano Ferro si esibisce in concerto a Bologna allo stadio Dall’Ara nella serata di martedì 11 luglio 2023. Per quest’occasione, Ferro devolverà il ricavato del concerto all’associazione Italia Loves Romagna per gli alluvionati dell’Emilia Romagna. Il cantante dopo essersi esibito negli stadi di Roma e di Napoli, continua il suo tour negli impianti sportivi delle città italiane. Ecco la scaletta delle canzoni che Ferro porta sul palco:

La differenza tra me e te

Il conforto

Incanto

Destinazione mare

Raffaella è mia

Il regalo più grande

Addio amore mio

La fine

Xdono

Imbranato

Ti scatterò una foto

Alla mia età

Sere Nere

Accetto Miracoli

L’amore è una cosa semplice

Hai delle isole negli occhi

Balla per me

Il mondo è nostro

Buona (cattiva) sorte

La vita splendida

Potremmo ritornare

Ed ero contentissimo

La prima festa del papà

Per dirti ciao!

Ti voglio bene

Indietro

Addio mio amore

E fuori è buio

L’ultima notte al mondo

Amici per errore

I biglietti del concerto e tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Si è partiti da Udine con la data zero del tour “TZN 2023” per poi proseguire nelle altre città italiane: Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Messina, Ancona, Modena e Padova. Il Comune di Bologna ha fornito alcune informazioni sul concerto:

Usate i mezzi pubblici per andare allo Stadio Dall’Ara

Lasciate l’auto al Parcheggio Tanari (Via Luigi Tanari 17)

Dalle 17 fino alle 20.30 è in funzione la linea 77/ di Tper Spa che vi porta direttamente allo stadio, con corse ogni 9 minuti

A fine concerto, i bus aspettano all’uscita dello stadio in Via Andrea Costa per fare ritorno al parcheggio in pochi minuti

La sosta è gratuita se si utilizza il bus, navetta 77/ compresa

Il biglietto costa la normale tariffa urbana. Sono validi tutti i titoli di viaggio dell’area urbana di Bologna (biglietti e abbonamenti) ed è possibile anche acquistare il biglietto con l’app Roger, sempre prima di salire a bordo.

Mentre ecco le prossime date e tappe del tour: