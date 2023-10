Sara Croce, chi è l’affascinante modella a Ballando con le Stelle 2023: vita privata, carriera, Instagram

Chi è Sara Croce, modella ed ex Madre Natura nel cast di concorrenti di Ballando con le Stelle 2023. Scopriamo qualche informazione in più sulla carriera e sulla vita privata sull’affascinante personaggio televisivo.

Chi è Sara Croce di Ballando con le Stelle 2023: vita privata e carriera della modella

Nata a Garlasco, in provincia di Pavia, il 4 giugno 1998, Sara Croce ha 25 anni ed è una nota modella tra i concorrenti in gara nell’edizione 2023 di Ballando con le Stelle. Sulle passerelle fin dall’adolescenza, ha studiato Comunicazione d’Impresa allo IULM di Milano. Comincia a farsi conoscere nel 2017, quando partecipa a Miss Italia arrivando al quarto posto. Nel corso della sua carriera Croce ha sfilato per diversi brand importanti come Pin Up Stars, Guess ed Elisabetta Franchi, ed ha inoltre preso parte a molte campagne pubblicitarie e servizi fotografici. Nel 2019 fa il suo esordio in tv nel game show Ciao Darwin, nel ruolo di Madre Natura. Affianca nuovamente Paolo Bonolis poco tempo dopo nel suo Avanti un altro, dove interpreta la Bonas dalla nona all’undicesima edizione.

Vita privata: fidanzato, social network

Sara Croce è felicemente fidanzata con il calciatore Gianmarco Fiory, portiere 33enne cresciuto nelle giovanili della Juventus. I due stanno insieme dal 2020 e appaiono spesso insieme sul profilo Instagram della modella, che ad oggi conta oltre un milione di follower. Prima di incontrare Fiory Sara è stata vicina a molti personaggi della tv e dello sport, tra cui l’ex tronista Andrea Damante e il magnate iraniano Hormoz Vasfi. In una recente intervista Croce ha svelato di aver rifiutato anche il corteggiamento di Cristiano Ronaldo: “Io posso dire di essere stata una che ha dato il due di picche a Ronaldo. Non so quante lo hanno fatte. Lui scrive sui social alle ragazze. Qualcuno gli ha dato il mio numero e mi sono arrabbiata parecchio”.