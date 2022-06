Federica Pellegrini, addio al nubilato: dove e che festa a sorpresa è stata?

Federica Pellegrini, addio al nubilato a sorpresa organizzato dalle amiche storiche. L’ex campionessa di nuoto è partita per trascorrere qualche giorno di divertimento e relax in vista delle prossime nozze con Matteo Giunta.

Federica Pellegrini, addio al nubilato: dove

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono quasi pronti per le nozze. Intanto, l’ex campionessa di nuoto sta vivendo in queste ore il suo addio al nubilato, lontana dall’Italia. La Pellegrini, infatti, si trova a Formentera con le amiche per trascorrere qualche giorno tra divertimento e qualche follia.

L’addio al nubilato è stato organizzato dalle amiche storiche: Giorgia Consiglio, Chiara Masini Luccetti, la Fede, Alice Mizzau, Laura Letrari, Martina Carraro, Roberta Ioppi e Sara Franceschi, raggiunte successivamente anche dalla campionessa di pattinaggio artistico su ghiaccio Valentina Marchei.

Che festa a sorpresa è stata?

Federica ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto di gruppo e il video della sveglia notturna scrivendo: “Sono arrivate all’1:45…… ripeto…all’1:45 ….Detto questo….si parteeeee …. Ps: se vedete cose strane nei prossimi giorni mi hanno hackerato il profilo”. Dunque, è stata una vera sorpresa per la Pellegrini che è svegliata nel cuore della notte per partire senza preavviso e senza conoscere la meta del viaggio.

Poi, eccola sbarcare sull’isola di Formentera con il velo bianco e una maglia creata per l’occasione con la scritta: “Game over, I’m getting married”. C‘è spazio anche per la versione di Federica Pellegrini in Marilyn Monroe è esilarante: “Come Marilyn… dopo due birre”, ha scritto la 33enne.

