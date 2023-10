Gianmarco Amicarelli, chi è il compagno di Jane Alexander: vita privata, carriera

Chi è Gianmarco Amicarelli, compagno di Jane Alexander. Scopriamo qualche informazione in più sul chitarrista e sul suo rapporto con l’attrice di origini britanniche: “Ci siamo ritrovati, ho capito che è lui l’uomo per me”.

Chi è Gianmarco Amicarelli, compagno di Jane Alexander: vita privata, carriera

L’attrice di origini britanniche Jane Alexander, famosa in Italia soprattutto per aver interpretato la Marchesa Lucrezia Van Necker in Elisa di Rivondosa, è fidanzata da molti anni con Gianmarco Amicarelli. Noto chitarrista, speaker radiofonico e compositore, lavora nella musica da quando aveva 17 anni. In quegli anni frequenta la Scuola Popolare di Musica di Testaccio ed inizia a collaborare con l’etichetta discografica dei suoi zii. Nel corso della sua carriera artistica, Amicarelli ha suonato insieme a band di enorme successo internazionale come gli U2 e i Rolling Stones. Ha inoltre fondato il gruppo musicale rock’n’roll dei Vatycans, con il quale continua ad esibirsi ancora oggi. Il musicista ha inoltre un profilo Instagram seguito da oltre 9mila persone, dove pubblica aggiornamenti sui suoi progetti più recenti.

Vita privata, il rapporto con l’attrice

La relazione tra Jane Alexander e Gianmarco Amicarelli ha attraversato delle fasi molto movimentate negli ultimi anni. La partecipazione dell’attrice alla terza edizione del Grande Fratello Vip ha infatti portato la coppia a separarsi, nonostante fossero molto vicini al matrimonio. Nella casa del GF, infatti, Jane Alexander tradisce Amicarelli con la celebrità web Elia Fongaro, che continuerà a frequentare per un breve periodo dopo la fine del reality show. L’avventura con Elia ha vita breve, e poco tempo dopo Jane e Gianmarco tornano insieme, più innamorati e uniti che mai. Lo spiega lei stessa in un’intervista concessa a Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno: “Non ci siamo reinnamorati, non ci siamo innamorati. Avevo preso una sbandata, poi ci siamo ritrovati. Ho capito che era l’uomo per me perché ho scoperto che lui mi dava tanto…È stato molto bravo a parlare con me, a spiegarmi delle cose, a dirmi che sarebbe cambiato ed in alcune cose è stato così. Poi anche io sono cambiata“.