Allerta meteo 29 giugno su Umbria, Lazio e Abruzzo: ancora temporali e Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo prevista per la giornata di mercoledì 29 giugno su tre regioni della Penisola. Ecco le zone più a rischio.

Allerta meteo annunciata per la giornata di giovedì 29 giugno 2023. Ecco l’avviso del Dipartimento della Protezione Civile che evidenzia quelle che sono le zone più a rischio con l’arrivo dei temporali.

Allerta meteo 29 giugno su Umbria, Lazio e Abruzzo: ancora temporali

Allerta meteo di colore gialla, giovedì 29 giugno, su parte di Umbria, Lazio e Abruzzo. Il Dipartimento Civile ha diramato un bollettino di criticità per mettere in guardia su quelle che sono le zone più a rischio temporali. Quindi continua il maltempo ad essere il protagonista in questa estate con le temperature che rimangono alte nella maggior parte della Penisola.

Avviso della Protezione Civile

Il Dipartimento della Protezione Civile sulla sua piattaforma ha pubblicato le singole zone divise per regioni in cui si abbattono i temporali.

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Medio Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro