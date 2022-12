Topless per l’Argentina allo stadio in Qatar: ecco chi sono le tifose e cosa rischiano

Topless per l’Argentina nella finale dei Mondiali in Qatar. Due tifose argentine si sono mostrate a seno nudo davanti a milioni di spettatotori allo stadio e in televisione.

Topless per l’Argentina allo stadio in Qatar

Nelle ultime ore tiene banco il topless di due ragazze allo stadio nella finale nei Mondiali in Qatar tra Argentina e Francia. Sugli spalti del Lusail Iconic Stadium, subito dopo il rigore messo a segno da Montiel, due tifose argentine si sono spinte mostrando a seno nudo tutto il loro entusiasmo.

Secondo il quotidiano britannico ‘The Sun’, gli addetti alla sicurezza, una volta notate le due ragazze, le hanno scortate e accompagnate all’uscita dell’impianto. Fa davvero strano pensare a tutte le limitazioni alle donne locali mentre le due tifose si mostravano senza veli davanti a milioni di persone.

Ecco chi sono le tifose e cosa rischiano

Noemi Gomez e Milu Barbiie sono le due tifose argentine che sono finite al centro delle polemiche per i post troppo spinti sui social.

La tifosa argentina, Noe, ha un account Instagram chiamato noe.dreams1, meglio conosciuta come ‘La chica del topless’, ‘La ragazza del topless’ come riporta la biografia su Instagram.

Le autorità locali avevano imposto l’obbligo, per esempio, di coprire spalle e ginocchia per non incorrere in pesanti multe o addirittura in una pena detentiva. Si è parlato addirittura di carcere per le due tifose argentine ma entrambe orami sono lontane dal Qatar e dunque al sicuro.

LEGGI ANCHE: Milano, il padel nel potere della ‘ndrangheta: sequestri e arresti