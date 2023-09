Sophia Loren caduta, operata per diverse fratture: come sta l’attrice

Sophia Loren è caduta ed è stata costretta ad operarsi con urgenza. L’attrice di origini napoletane ha dovuto così rimandare tutti i suoi impegni di lavoro, almeno finché non si riprenderà completamente.

Sophia Loren caduta, operata per diverse fratture

Sophia Loren è caduta e ha rimediato diverse conseguenze fisiche. L’attrice si trovava nella sua abitazione di Ginevra, in Svizzera quando è successo il brutto incidente. Dopo aver compito 89 anni lo scorso 20 settembre, l’attrice napoletana ha riportato diverse fratture al livello dell’anca. Per la Loren è stato necessario un intervento d’urgenza.

Nel giorno del suo ultimo compleanno aveva ricevuto gli auguri dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: “ Un simbolo positivo dell’Italia nel mondo. Attrice senza tempo che ha incantato con il suo talento e la sua bravura. Auguri di buon compleanno all’immensa Sophia Loren “. A lei sono andati anche gli auguri di Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura: “ È il cinema italiano nel mondo. Ricordo ancora l’emozione del pubblico al suo ingresso all’Arena di Verona lo scorso 16 giugno. Buon compleanno Sophia, icona di bellezza e di ineguagliabile talento “.

Come sta l’attrice

L’attrice napoletana avrebbe dovuto inaugurare martedì la nuova sede di Bari della catena “Sophia Loren Restaurant”, la quarta in Italia, ricevendo al contempo la cittadinanza onoraria del capoluogo pugliese. È proprio un post sui social del franchise a dare la notizia: “Fortunatamente tutto è andato per il meglio e la signora Loren tornerà prestissimo con noi”. L’operazione è stata eseguita con urgenza e l’intervento è andato a buon fine. Ovviamente tutti gli impegni di lavoro della Loren saranno sospesi a cuasa di un periodo di convalescenza che l’attrice farà nella sua casa in Svizzera. Accanto a lei i due figli Edoardo e Carlo.