Gigi Buffon al Milan? La suggestione dei rossoneri

Dopo tanti anni passati a giocare indossando la maglia Juventina, l’ex portiere della nazionale italiana Gigi Buffon potrebbe approdare al Milan?

Nelle scorse ore è girata questa voce relativa al calciomercato invernale, abbastanza sorprendente, che potrebbe portare il portiere dal Parma al Milan. La voce è stata data in primo luogo da calciostyle secondo cui Paolo Maldini avrebbe chiamato l’ex juventino dopo Inter-Parma. Il motivo risiederebbe nella prolungata indisponibilità del giovane portiere rossonero di Maignan, che sta facendo fare alla società milanese diverse valutazioni. E ancora: L’offerta a cui si sta facendo riferimento, secondo i rumors, sarebbe un contratto di 6 mesi con un’eventuale opzione per il secondo anno.

Le altre mosse del Milan

Il Milan, Buffon a parte, si sta comunque muovendo sul calciomercato per difendere la sua porta. Dopo aver preso il portiere colombiano Davis Vasquez (classe ’98), si sta muovendo per sondare un talento di prospettiva, ossia il 18enne Noah Raveyre in scadenza a fine stagione con il Saint-Etienne. Il suo cartellino varrebbe circa 1 milione di euro e in tal caso prenderebbe il posto dell’altro giovane Andreas Jungdal.