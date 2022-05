FIFA cambia nome e diventa EA Sports FC, ecco perché: data di lancio, copertina, pre-ordine

FIFA cambia nome, si chiamerà EA Sports FC: perché? Quando esce il gioco? Chi ci sarà in copertina? Come fare il pre-ordine?

FIFA cambia nome: perché? Il prossimo titolo della serie videoludica di Electronic Arts si chiamerà EA Sports FC. Scopriamo i motivi dietro il cambiamento e tutte le informazioni sul gioco in uscita. Quando esce il nuovo Fifa? Chi ci sarà in copertina? Come fare il pre-ordine?

FIFA cambia nome, perché? Si chiamerà EA Sports FC

Niente FIFA 23, perché il prossimo titolo della serie di videogiochi sportivi più amata cambia nome? Dopo trent’anni di partnership con la Federazione Internazionale calsistica, Electronic Arts ha annunciato che la collaborazione non proseguirà.

Il prossimo titolo si chiamerà EA Sports FC, un inizio di un’era tutta nuova per gli simulatori calcistici. Lo conferma EA in una nota ufficiale: “Insieme ai nostri oltre 300 partner calcistici di cui deteniamo la licenza, siamo pronti a portare le esperienze calcistiche globali a nuove vette, nell’interesse degli appassionati di calcio di tutto il mondo”.

Dietro la decisione c’è la crescente insofferenza della casa di sviluppo causata dalla gestione delle licenze.

La FIFA ha cominciato a concedere il proprio marchio anche ad altri prodotti, scelta non gradita alla EA, che ha costruito la fama del proprio prodotto dietro le licenze esclusive. La rottura non dovrebbe influenzare troppo i contenuti del prossimo gioco, dal quale mancherebbero solo le competizioni direttamente legate alla FIFA, come la Coppa del Mondo. Le licenze legate ai giocatori, ai club e ai campionati già presenti in FIFA 22 non dovrebbero essere influenzate dalla fine del rapporto tra EA e la FIFA: “Ci impegniamo a garantire che il prossimo FIFA sia il migliore di sempre”.

Chi ci sarà in copertina? I principali candidati

C’è grande curiosità per capire chi sarà il campione in copertina del prossimo titolo di EA Sports. Uno dei principali candidati è Kylian Mbappé, già volto di FIFA 22, ma non è esclusa la presenza di multipli calciatori nella stessa copertina. Potrebbero essere annunciate novità sul protagonista della cover nelle prossime settimane.

Quando esce il nuovo FIFA: data di lancio, pre-ordine

La data di lancio ufficiale di EA Sports FC sarà annunciata con ogni probabilità durante l’estate.

L’annuncio dovrebbe avvenire durante l’annuale EA’s Play Live, evento in programma tra giugno e luglio. Per quanto riguarda l’uscita, il gioco, come ogni anno, dovrebbe arrivare in tutti i negozi entro la fine di settembre, massimo ottobre. Sarà come al solito possibile pre-ordinare il gioco, anche se per il momento non sono ancora disponibili informazioni sulle modalità e sulle tempistiche. Anche queste verranno probabilmente divulgate durante l’EA’s Play Live.

LEGGI ANCHE: Milan Campione senza spese folli: è il trionfo del calcio serio e sostenibile