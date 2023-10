Giambruno licenziato dalla Mediaset? “Verifiche sul violazioni del codice etico”

Giambruno licenziato da Mediaset? La voce corre veloce non solo dopo l’annuncio della separazione di Giorgia Meloni ma dopoché il conduttore e giornalista è finito al centro di polemiche per i suoi discutibili fuorionda.

Giambruno licenziato dalla Mediaset?

Il giornalista e conduttore Andrea Giambruno è al momento nell’occhio del ciclone a causa dei controversi fuorionda divulgati da Striscia La Notizia. Il caso ha portato la sua compagna, la premier Giorgia Meloni a prendere le distanze e a mettere fine alla sua relazione con Giambruno. Il TG satirico di Canale 5 ha infatti messo alla berlina il presentatore del Diario del Giorno su Rete 4, portando alla luce una serie di atteggiamenti decisamente fuori luogo, da avances non richieste e battute sessiste, soprattutto nei confronti della sua collega Viviana Guglielmi. Così, in queste ore, la voce di un possibile licenziamento di Giambruno potrebbe essere molto di più di una semplice ipotesi.

“Verifiche sul violazioni del codice etico”

Sembra che la Mediaset stia valutando i comportamenti del giornalista e stia procedendo con “verifiche su violazioni del codice etico”. I suoi fuorionda sono di dominio pubblico e non possono essere così ignorati.

Ad esempio, in uno dei primi scivoloni, trasmessi da Striscia il 18 ottobre, vede Giambruno rispondere in modo molto colorito alle critiche ricevute per la sua capigliatura: “Ma non mi rompessero il ca**o col ciuffo, ho 42 anni e ho i capelli, qua dentro sono tutti pelati, ma non mi rompessero i cog***ni, qua c’è gente che bestemmia in onda, mi vanno a guardare i capelli”.