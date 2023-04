Coppa Italia, Juventus-Inter, le probabili formazioni

Una partita mai banale e che racconta una storia fatta di gol, successi, vittorie, sconfitte e trofei. Questo, e tanto altro, è Juventus-Inter con le probabili formazioni di seguito. In vista della Coppa Italia, questa gara assume una valenza rilevante.

I nerazzurri per rialzare la testa, i bianconeri per continuare a dimostrare la loro forza.

Le probabili formazioni di Juventus-Inter

Giunti alle battute conclusive, ecco che la semifinale d’andata di Coppa Italia presenta quello che viene definito il Derby d’Italia. Inter contro Juventus, Simone Inzaghi contro Massimiliano Allegri, la voglia di rialzarsi contro il desiderio di mostrare il proprio valore. L’Inter arriva da tre sconfitte consecutive in campionato e, dopo l’ultimo ko (il decimo in Serie A), balla anche la panchina del tecnico. La Juventus giunge invece da tre successi di fila e sta risalendo poco alla volta la classifica, nonostante la penalizzazione.

Due squadre che vivono periodi diversi e che nei precedenti incroci in campionato – quest’anno – hanno evidenziato un solo esito: vittoria per la Juventus, per 2-0 in casa e per 0-1 fuori casa. Medesimo copione ma con interpreti diversi.

Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Inter, con ancora qualche aggiustamento da fare:

JUVENUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Entrambe le squadre schiereranno il secondo portiere, potendo vantare nomi di livello. La prima di due sfide, fondamentale per svoltare anche la propria stagione. Il mese di Aprile sarà importantissimo per entrambe, tra sprint finale in campionato, Coppa Italia e rispettivamente Champions ed Europa League, con i quarti di finale da disputare. Si scende in campo Martedì 4 Aprile ore 21:00, terreno dell’incontro l’Allianz Stadium di Torino.

Ci si attende una gara senza esclusione di colpi, visto che per tutte e due è fondamentale vincere.