Retegui, altra rete con l’Italia e il mercato che si accende: le parole di Totti su di lui nel 2020

Retegui ha segnato due reti nelle prime uscite ufficiale con la Nazionale Italiana. Dopo la convocazione e le prestazioni con la maglia azzurra, per l’attaccante italo-argentino si parla già di calciomercato.

Retegui, altra rete con l’Italia e il mercato che si accende

Nelle prime gare di qualificazione a Euro 2024, Mateo Retegui ha segnato una rete contro l’Inghilterra e un’altra contro il Malta. Dopo la sua convocazione in Nazionale ma soprattutto dopo le due reti, su di lui si sono accesi i riflettori del calciomercato.

Sergio Massa, ministro dell’Economia della Republica Argentina ha fatto sapere che già sono arrivate delle offerte per l’attaccante italo-argentino: “Quando Juan Román Riquelme è diventato vicepresidente del Boca Juniors ci ha spiegato che aveva l’idea di prestare i giovani che non trovavano spazio nel club Xeneize non solo al mio Tigre, ma pure al Defensa y Justicia. Per questo ha messo in piedi una rete di prestiti di giocatori su cui però il Boca Juniors ha mantenuto il diritto di recompra. Retegui è uno di questi giocatori. Mateo è stato il capocannoniere del campionato scorso ed è stato convocato dalla Nazionale italiana. Nelle ultime tre settimane sono arrivate cinque diverse offerte che danno la possibilità al Boca Juniors e al Tigre di vendere il bomber. Quattro di queste proposte di acquisto arrivano da società europee”. Pare che sulle tracce dell’attaccante ci siano le italiane Milan, Inter e Atalanta ma anche l’Atletico Madrid.

Le parole di Totti su di lui nel 2020

Nelle ultime ore, sono riapparse delle vecchie parole di Francesco Totti che aveva scovato già nel 2020 il talento di Retegui: “Sto trattando un talento incredibile dall’Argentina, forte forte forte, una mezza punta-attaccante. È devastante. Il nome non lo dico, altrimenti me lo soffiano”. “È un orgoglio e un’enorme gioia che una persona importante come lui si accorga di me” disse allora Retegui, che entrò a far parte della ‘scuderia’ di Totti e oggi è invece rappresentato dal padre.