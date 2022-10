Gf Vip, Eva Grimaldi insulta Elenoire Ferruzzi

Eva Grimaldi sotto accusa per un insulto rivolto ad Elenoire Ferruzzi, una delle concorrenti del Grande Fratello Vip

La concorrente del Grande Fratello Grimaldi ha espresso il suo parere su Elenoire Ferruzzi, la concorrente trans del Gf Vip, definendola, senza mezzi termini, un “uomo di mer*a”. Parole che, da parte anche di molti utenti e fan del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, sono state considerate molto dure.

Una situazione che, all’interno della casa più spiata d’Italia, arriva dopo gli ultimi insulti della Ferruzzi verso Nikita, Marco Bellavia e Daniele Dal Moro. E dopo questo scivolone di Eva Grimaldi, sul web già si parla di una grave e imbarazzante caduta di stile della gieffina.

Eleonoire e il litigio con gli autori

Elenoire Ferruzzi però, oltre ad essere protagonista di questo bisticcio con Eva Grimaldi, avrebbe poi litigato con gli autori in confessionale.

Anche questo vide, che riprende il momento in cui si sentono le urla, è diventato virale su Twitter e si sentono le parole dell’influencer infuriata per l’ennesimo due di picche ricevuto, in qusto caso da Daniele Dal Moro.