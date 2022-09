Chi è Giulio Fratini, nuova fiamma di Elisabetta Gregoraci: ex fidanzate vip, carriera

Chi è Giulio Fratini, giovane imprenditore e nuova fiamma di Elisabetta Gregoraci? Ex fidanzate vip, vita privata, studi

Giulio Fratini, ricco imprenditore ed ex fidanzato di Roberta Morise e Raffaella Fico, è la nuova fiamma di Elisabetta Gregoraci. Vediamo meglio chi è.

Chi è Giulio Fratini

Giulio Fratini, giovane imprenditore di 30 anni, è la nuova fiamma di Elisabetta Gregoraci. Laureato al politecnico di Milano e con un master ottenuto presso il Kings College di Londra, attualmente è Ceo della holding Belvedere Angelico specializzata in real estate, hotel ed energie rinnovabili. Suo nonno era stato anche lui imprenditore e fondatore del marchio Rifle Jeans.

Il padre di Giulio invece, Sandro Fratini, è famoso per la sua collezione di orologi preziosi – soprattutto Rolex, Patek Philippe, Vacheron Constantin e Audemars Piguet.

Giulio è stato inserito nella lista dei giovani talenti Forbes Under 30.

Le ex fidanzate

Prima di avvicinarsi a Elisabetta Gregoraci, di 12 anni più grande di lui, l’ imprenditore ha avuto diversi flirt con donne famose come ad esempio l’ex conduttrice Rai, ex di Carlo Conti, Roberta Morise (con la quale è stato fino alla primavera del 2020, per un anno e mezzo circa).

Prima che con lei, però, era stato fotografato in diverse occasioni insieme a Raffaella Fico ed era girata voce anche di un suo flirt con Aida Yespica.

La nuova relazione con Gregoraci

Il fatto che Giulio Frantini sia il nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci non è ancora notizia ufficializzata, ma Diva e Donna ha pubblicato delle immagini dove una complicità tra i due è palpabile. I due hanno trascorso insieme qualche giorno al mare in un noto resort famoso della Sicilia e sono stati visti nel Twiga (il locale di Flavio Briatore).

