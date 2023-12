GF 2023, chi sono i nominati fino al 16 dicembre: sondaggi, come votare

GF 2023, chi sono i nominati fino all’16 dicembre? Cinque dei concorrenti del Grande Fratello si sfidano televoto, attivo fino alla puntata di sabato prossimo. Chi tra loro sarà eliminato? Come votare il proprio gieffino preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF 2023, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino all’11 dicembre

Nell’ultima puntata del Grande Fratello 2023 l’attrice Sara Ricci è risultata la concorrente meno votata dal pubblico a casa. Una sconfitta che le è valsa uno scomodo posto nel prossimo televoto eliminatorio, attivo fino a sabato 16 dicembre. Gli inquilini della casa hanno mandato in nomination altri quattro concorrenti: Beatrice Luzzi, Perla Vatiero, Vittorio Menozzi e Grecia Colmenares.

I primi sondaggi del web non sembrano riservare troppe sorprese, per il momento. A dominare, come al solito, è Beatrice, adorata dagli spettatori e primissima su Reality House e Forumfree. Nel sondaggio di Isa e Chia l’ex star di Vivere ha superato il 60% dei voti. Si preannuncia quindi una lotta a quattro tra gli altri nominati, tra i quali c’è però un palese fanalino di coda: Sara Ricci. Pur avendo un folto numero di fan a casa, Sara non pare in grado di farsi spazio tra pezzi da novanta come Vittorio, Perla e Grecia. L’attrice è ultima in tutti i sondaggi con voti tra il 4% e l’8%. L’unica speranza è un sorpasso ai danni di Grecia, in calo di consensi rispetto alle prime fasi del reality show. Come andrà a finire?

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: