Chi è Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan, moglie di Fabio Frizzi, è la ballerina per una notte che sarà ospite della prima puntata di Ballando con le stelle 2022.

Nel 2001 Carlotta Mantovan ha incontrato il conduttore di Raiuno,quando aveva preso parte al concorso di Miss Italia. In quel periodo Carlotta, Frizzi invece 43, e Frizziloro relazione fu sotto attacco mediatico per anni, Attacchi che però non sono mai riusciti a scalfire la loro unione.

Il 26 marzo del 2018 Fabrizio Frizzi è morto in ospedale a causa di una un’emorragia cerebrale.