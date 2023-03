Georgina Rodriguez su Cristiano Ronaldo rivela un dettaglio hot: le parole della modella

Georgina Rodriguez ha rilevato dettagli piccanti nella relazione con Cristiano Ronaldo. La modella ed influencer spagnola si è aperta nella seconda stagione della serie tv incentrata su di lei “Soy Georgina”. Ecco cosa ha detto.

Georgina Rodriguez su Cristiano Ronaldo rivela un dettaglio hot

Su Netflix è uscita la seconda stagione della serie tv “Soy Georgina“, in cui la compagna di Cristiano Ronaldo si racconta confessando diversi aspetti della vita personale e privata. Nella serie viene mostrata la casa di Madrid, in tutta la sua bellezza, tra piscine, camere lussuose ed una confortevole spa. Tra le rivelazioni, ecco una confessione hot di Georgina nella relazione con Cristiano Ronaldo.

Le parole della modella sul sesso tra i due

Il tema della rivelazione è il luogo più strano dove la modella spagnola e il campione di calcio portoghese hanno fatto l’amore. La modella e influencer ha raccontato che un giorno “avevo evitato di nuotare in spiaggia, ma sono tornata a casa e Cris mi ha detto di andare alla spa. Ero super seccata con le braccia alzate nella spa per evitare di bagnarmi. Ero stanca di tenere le braccia alzate così“. “Avreste potuto farlo a letto e non in spa” gli ha chiesto Iván García, collaboratore di Telecinco e Georgina non si è nascosta: “No, no, l’abbiamo fatto lì!”.

