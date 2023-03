Georgina Rodriguez, in lacrime parlando del figlio morto

Per la prima volta Georgina Rodriguez, in lacrime, ha parlato del figlio morto poco dopo il parto, quasi un anno fa.

Ci sono ferite nella vita che non si rimarginano nemmeno con il passare del tempo. Ne sa qualcosa Georgina Rodriguez che in lacrime ha parlato – per la prima volta – del figlio morto poco dopo il parto. Un dolore che ha affrontato con il suo compagno, Cristiano Ronaldo.