Avatar 2 arriva al Cinema e James Cameron è positivo al Covid

Avatar 2 arriva al Cinema per un secondo capitolo che è pronto a stupire tutti. arriva già qualche commento da chi ha avuto la fortuna di vederlo in antemprima. Intanto, il regista James Cameron deve rinunciare alla prima perché è risultato positivo al Covid.

Avatar 2 arriva al Cinema

Avatar 2 La via dell’acqua, film di James Cameron, è in arrivo nelle sale cinematografiche a partire dal 14 dicembre 2022. Il secondo film del franchise vede il ritorno del personaggio cattivo di Stephen Lang, il colonnello Quaritch – che sembra essere rianimato attraverso una forma avatar Na’vi – ancora una volta in contrasto con Neytiri (Zoe Saldaña), nativa di Pandora, e il suo compagno Jake Sully (Sam Worthington).

Il regista Guillermo Del Toro ha per esempio già fatto sapere il suo parere, in un tweet entusiasta: “Un risultato sbalorditivo. AVATAR TWOW (“Doppio wow”, NdR). È pieno zeppo di paesaggi maestosi ed emozioni restituite in proporzioni davvero epiche. Maestria all’apice dei suoi poteri”. Il giornalista David Ehrlich di Indiewire si è spinto a definire questo film “anni luce meglio del primo e una delle migliori esperienze cinematografiche da secoli”.

James Cameron è positivo al Covid

James Cameron è risultato positivo al Covid e non sarà di persona alla prima del suo nuovo film ‘Avatar: The Way of Water’ a Los Angeles. “Sta bene e ha fatto un test di routine: continuerà a rispettare i suoi appuntamenti in modo virtuale”, ha detto un portavoce della Disney.