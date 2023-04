Genova, incendio in un negozio: paura e fumo nero

Un fine settimana che racconta attimi di paura nel capoluogo ligure. A Genova si è registrato un incendio in un negozio, il quale ha causato attimi di paura e fumo nero.

Per fortuna non ci sono stati feriti.

Incendio in un negozio a Genova

È accaduto a Genova, in via Gramsci, dove un negozio è stato colpito da un incendio, quasi sicuramente scaturito da un corto circuito dell’impianto elettrico. Si è poi creata una fitta colonna di fumo che ha spaventato i passanti e ha causato la fuga di clienti e dipendenti. C’è stato bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco, accorsi sul posto. Insieme a loro sono arrivati anche gli agenti di polizia, che si sono occupati di chiudere la strada al traffico, visto che il negozio si affaccia su una carreggiata molto frequentata.

Fortunatamente non è stata necessaria l’ambulanza, visto che non si contano feriti e intossicati. L’incendio, molto grande, ha richiesto l’operato di ben quattro squadre di pompieri, essendosi ampliato anche su un magazzino pieno di oggetti vari, pronti alla vendita. Il fumo molto denso ha portato anche alla chiusura della sopraelevata da ambo i lati, stessa cosa per il tunnel Caricamento in direzione ponente, come una parte di Via Gramsci, tra via delle Fontante e Ponte Calvi. Riaperte qualche ora dopo, una volta risolta la situazione.

Passata qualche ora e scampato il pericolo, si cerca ancora di capire l’esatta dinamica che ha portato il negozio ad andare in fiamme, tanto forti da aver colpito non soltanto l’attività multietnica ma anche il palazzo accanto. In totale sono state fatte evacuare circa 70 persone dalle varie strutture.

Servirà un controllo accurato per capire meglio la situazione, anche se per fortuna – oltre allo spavento e ai danni – non ci sono stati feriti o situazioni compromettenti.

