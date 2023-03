Genova, incendio in un box: palazzo evacuato

La serata del 14 Marzo è stata incandescente, visto che a Genova c’è stato un incendio in un box che ha costretto i vigili del fuoco a far evacuare un palazzo. La causa del rogo sembra essere stata uno scooter elettrico.

Per fortuna non si segnalano situazioni gravi.

Incendio in un box, accade a Genova

Accaduto a Genova tra le ore 21:30 e le ore 23:30 di Martedì 14 Marzo, a Genova si è verificato un incendio in un box, situato in via Mosso a San Martino (poi chiusa al traffico). Questo evento ha comportato l’intervento dei vigili del fuoco che si sono mossi verso l’autorimessa, composta da diversi garage. Uno di questi era quello che presentava un principio di rogo, probabilmente a causa di uno scooter elettrico. C’è stato bisogno dell’intervento di ben due squadre, le quali si sono divise il lavoro.

La prima squadra, quella che proveniva dal distaccamento Mario Meloncelli, si è occupata dell’evacuazione dei residenti del palazzo soprastante. La seconda squadra si è adoperata per entrare nell’autorimessa e spegnere il fuoco. Entrambe hanno così lavorato in maniera ordinata, coordinandosi e mettendo in sicurezza tutti e tutto. La prima squadra di vigili del fuoco ha utilizzato dei cappucci speciali da far indossare ai condomini da evacuare, garantendo comunque la stessa aria che i medesimi pompieri ricevono. Questo ha permesso l’uscita in sicurezza di ogni persona. La seconda squadra ha individuato il box interessato e, dopo aver tagliato la saracinesca, ha spento le fiamme.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, mentre un uomo è stato trasportato in ospedale, seppur non presenti nulla di grave. I residenti, tolto lo spavento, sono rientrati nelle loro abitazioni, dopo qualche ora di preoccupazione.

Ancora una volta decisivo e tempestivo il supporto dei vigili del fuoco, bravi a gestire la situazione mettendo tutti in sicurezza.

