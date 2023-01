Da gennaio 2023 tornano in televisione nuove fiction importanti, con nuove stagioni di serie di successo e titoli inediti

Gennaio 2023, ecco le nuove fiction in programma

La grande fiction torna in tv da gennaio, a cominciare dalla programmazione della Rai che riparte con Lolita Lobosco, Il nostro generale e La porta rossa 3 che ha come protagonista Lino Guanciale. La Porta Rossa, in particolare, è un progetto Rai che sfornerà l’ultimo capitolo.

La storia, in quattro puntate, riparte tre anni dopo con Cagliostro (Lino Guanciale), bloccato nel mondo dei vivi per colpa di Vanessa (Valentina Romani), osserva impotente la vita della figlia e della moglie, il giudice Anna Mayer (Gabriella Pession).

Sempre in Rai, altra fiction che potremo vedere è, dal 9 gennaio in 4 puntate, Il nostro generale, Carlo Alberto Dalla Chiesa interpretato da Sergio Castellitto. La serie racconta la nascita a Torino negli Anni 70 del Nucleo Speciale Antiterrorismo voluto dal generale per combattere le Brigate Rosse.

Mediaset, invece, per riprendere si affida a Vanessa Incontrada mentre Sky propone i nuovi episodi del Delitti del Barlume e la novità Call My Agent.

Netflix e Prime Video

Nuove fiction però, da gennaio 2023, sono attese anche su Netflix (dove si potrà vedere La vita bugiarda degli adulti) e Prime Video con la serie tv Sono Lillo.