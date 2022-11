Le Midterm Elections 2022 negli Stati Uniti d'America si terranno l’8 novembre e avranno conseguenze anche in Europa

Le Miderm Elections 2022 negli Stati Uniti d’America si terranno l’8 novembre e insieme alle elezioni governatoriali costituiranno le cosiddette elezioni di metà mandato per il Presidente in carica Joe Biden.

Midterm Elections 2022 in Usa: cosa sono e perchè si fanno

Le Midterm sono elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, una sorta di valutazione dell’operato dell’attuale governo a due anni dall’insediamento alla Casa Bianca di un presidente usa, in questo caso Joe Biden.

Con le elezioni si rinnovano le due Camere del Congresso: il Senato degli Stati Uniti e la Camera dei Rappresentanti, dove gli equilibri a seguito di queste elezioni di metà mandato potrebbero cambiare. In caso di vittoria larga dei democratici, il presidente Joe Biden si rafforza. In caso contrario, invece, avrà vita molto difficile per i prossimi due anni.

Le conseguenze delle elezioni in Europa

Una vittoria dei conservatori sui democratici, però, avrebbe anche la conseguenza di mettere in discussione alcune politiche attuate dall’amministrazione Biden, prima tra tutte il sostegno ingente di armi all’Ucraina finanziato largamente dagli Stati Uniti d’America.

Una vittoria di Biden e dei democratici, invece, rafforzerebbe il fronte a favore delle armi all’Ucraina.

I sondaggi delle Midterm elections 2022

Secondo quello che dicono gli ultimi sondaggi Usa, i conservatori potrebbero trionfare a discapito dei democratici, schieramento attualmente al potere. I repubblicani alla Camera si stanno già preparando a mettere a punto una serie di indagini che intendono aprire sull’amministrazione Biden, in particolare sugli affari del figlio del presidente Hunter Biden.

L’ombra di Donald Trump

Chiaramente gli esiti delle elezioni di Midterm sono importanti anche per l’ex presidente Usa Donald Trump che, grazie ad un buon risultato, potrebbe essere ancora più spinto ad una ricandidatura alla presidenza nel 2024 dopo aver perso le ultime contro il presidente attuale Joe Biden. La volontà di Trump, secondo gli uomini a lui più vicini, sarebbe quella di ricandidarsi.