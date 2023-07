Lago Endine, chi è il 32enne che si è tuffato per aiutare la figlia e non è più riemerso: ricerche in corso

Lago Endine, un giovani di 32 anni è scomparso dopo essersi tuffato dal pedalò mentre era in vacanza con la famiglia.

Lago Endine, un 32enne è scomparso dopo essersi tuffato in acqua per salvare la figlia della compagna. Improvvisamente si sono perse le tracce del ragazzo con i soccorsi immediatamente allertati. Continuano le ricerche a distanza di tante ore dall’incidente.

Lago Endine, chi è il 32enne che si è tuffato per aiutare la figlia

Un giovane di 32 anni è scomparso nel lago d’Endine dopo essersi tuffato dal pedalò nella domenica pomeriggio del 2 luglio. Si chiama Orlando Gonzalez Puma si trovava in val Cavallina, provincia di Bergamo, nella località di Ranzanico con la famiglia. Il ragazzo si è lanciato in acqua dopo aver visto la figlia 17enne della sua compagna in difficoltà.

Il ragazzo non è più riemerso: ricerche in corso

Il 32enne dopo essere riuscito a portare il salvagente alla ragazza, nel tornare verso il pedalò è sprofondato improvvisamente senza più riemergere. Immediato l’allarme con l’arrivo dei soccorsi: da Entratico l’ambulanza della Croce Rossa e da Lovere i vigili del fuoco. In serata sono stati chiamati i sommozzatori da Milano per procedere alle ricerche subacquee. Le ricerche continuano a quasi 24 ore dalla scomparsa del ragazzo.

