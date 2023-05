Oroscopo settimanale Branko 29 maggio-4 giugno, le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 29 maggio al 4 giugno per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi ultimi giorni di maggio? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Cosa in questi ultimi giorni di maggio? Quali novità ci aspettano nei primi di giugno? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 29 maggio al 4 giugno.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 29 maggio-4 giugno

L’onestà è l’arma migliore dei nati nell’Ariete. Non avete tempo o voglia di sottostare a sotterfugi, dite quello che pensate direttamente e senza filtri. Potrebbe crearsi qualche contrasto di troppo, ma in molti apprezzeranno la vostra sincerità. Siate più cauti in amore. Anche qui niente bugie, ma cercate di indorare la pillola se avete qualcosa da dire: rischiate di essere fraintesi.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 29 maggio-4 giugno

Tempo di mettersi in gioco per i nati nel Toro. Siete in cerca di una nuova opportunità, volete essere notati da qualcuno che valorizzi al meglio le vostre qualità. Gli astri sono pronti a supportarvi nella vostra ricerca, non vi arrendete e continuate a proporvi con entusiasmo. Per quanto riguarda gli affari di cuore, si consiglia più cautela del solito. Non siate ingenui o vi scotterete.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 29 maggio-4 giugno

I nati nei Gemelli potranno prendersi qualche rischio in più nei prossimi giorni. Siete fermi ad osservare da troppo tempo, se non agite presto potreste perdere un’occasione importante. Fate un passo avanti e chiamate il bluff dei vostri rivali, avete le carte giuste per rubare un piatto ricco. Non siate troppo freddi con il vostro partner, cercate di aprirvi di più.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 29 maggio-4 giugno

Tempo di metterci una pezza per i nati nel Cancro. Sarà una settimana di restauri, sia letterali che interiori. Alcuni intoppi improvvisi richiederanno la vostra attenzione, causandovi spese di troppo e rubandovi un po’ di tempo a lavoro e amore. Non tutto il male viene per nuocere: è una pausa forzata che vi aiuterà a ricostruire un buon equilibrio con voi stessi, è fin troppo che ignorate i vostri bisogni.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 29 maggio-4 giugno

Tanti ostacoli nascosti sul cammino dei nati nel Leone. Un cielo molto scuro incombe su di voi, gli astri sono pronti a mettervi i bastoni tra le ruote, con sfortunati imprevisti e tanto nervosismo. Dovrete rimboccarvi le maniche e dimostrare flessibilità e tenacia per superare questo campo minato.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 29 maggio-4 giugno

Occhi e orecchie aperte per i nati nella Vergine. Tante occasioni di guadagno potrebbero palesarsi, se saprete ascoltare e fare due più due. Avrete la chance di inserirvi in un’operazione redditizia, tenete alta l’attenzione e attendete il momento giusto per fare la vostra mossa. Non siate egoisti, né troppo arrendevoli: mostrate la forza della vostra posizione ma anche di essere pronti a trovare un accordo.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 29 maggio-4 giugno

Tante incombenze nel futuro dei nati nella Bilancia. Conti, bollette e responsabilità vi fanno passare più di una notte insonne. In questa settimana sarà importante essere precisi e non lasciarsi sfuggire alcun dettaglio. Gli astri vi ignorano in questo momento complicato, cercate aiuto in chi vi è vicino. Non potete gestire tutto da soli.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 29 maggio-4 giugno

La passione travolge i nati nello Scorpione. L’amore diventa per voi una valvola di sfogo, fondamentale per riprendervi dopo periodo ad altissimo livello di stress. Dopo tanto penare, avrete l’opportunità di fare nuovi, piccanti incontri, grazie ai quali potreste scoprire una parte di voi stessi fino ad ora nascosta. Siate aperti ai cambiamenti, non fatevi spaventare dalle novità.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 29 maggio-4 giugno

Troppo divertimento può creare guai ai nati nel Sagittario. Avete il disperato bisogno di svagarvi dopo settimane di grande fatica, ma rischiate di esagerare un po’. Non cedete alla tentazione, lasciarsi andare a bagordi sproporzionati potrebbe causarvi imbarazzanti rimpianti. Fate le cose in piccolo, ci sarà modo di recuperare con l’arrivo dell’estate.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 29 maggio-4 giugno

Nuove informazioni intriganti per i nati nel Capricorno. Tra pettegolezzi e confidenze, potreste mettere le mani su una serie di succose indiscrezioni. Avrete modo di sfruttarle per crearvi un vantaggio importante, ma occhio a non chiacchierare troppo o rimarrete con un pugno di mosche. In amore, si riaccende una speranza: potreste incontrare una persona speciale.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 29 maggio-4 giugno

Occhio al portafogli per i nati nell’Acquario. I successi delle ultime settimane vi mettono di buon umore, forse un po’ fin troppo. Mettete un freno alle spese, potreste ritrovarvi all’improvviso con le spalle al muro. Procedete verso giugno in modo oculato, creando stabilità sul lavoro prima di cantare vittoria. Il cuore è un po’ freddo in questi giorni, c’è ancora qualche ferita aperta.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 29 maggio-4 giugno

Conti in sospeso per i nati nei Pesci. Una vecchia questione tornerà a darvi fastidio nei prossimi giorni, è il momento di forzare la mano. Non potete continuare a rimandare all’infinito, cercate un compromesso che soddisfi tutte le parti in gioco. Dedicate più tempo alle persone che amate, l’indifferenza fa più male di quel che credete.