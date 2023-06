Monza, chi sarà il nuovo presidente? Chiesta l’intitolazione dello stadio a Berlusconi

Monza, chi sarà il nuovo presidente dopo la morte di Berlusconi: in molti se lo chiedono e potrebbe già esserci una risposta.

Monza, chi sarà il nuovo presidente dopo la morte del presidente Berlusconi? C’è già un nome con cui è stata intavolata una trattativa da qualche mese e presto potrebbe arrivare anche la fumata bianca.

Monza, chi sarà il nuovo presidente?

Silvio Berlusconi è morto e dopo l’annuncio della tragica notizia si è iniziato immediatamente a parlare del futuro nuovo presidente del club Monza. Al Milan, nei suoi 31 anni di gestione, aveva invece vinto 31 trofei nazionali e internazionali. Inoltre, il Cavaliere era proprietario del Monza dal settembre del 2018: in quattro anni, in coppia con Adriano Galliani, è riuscito a portare il club brianzolo dalla Serie C alla Serie A. Nell’ultima stagione, il suo Monza si è posizionato all’undicesimo posto.

Tuttavia, la trattativa per il passaggio del club sembra andare avanti già da qualche mese e il nuovo presidente potrebbe essere il magnate greco Evangelos Marinakis. L’armatore ed editore greco è già proprietario dell’Olympiacos in Grecia e del Nottingham Forest in Inghilterra.

Chiesta l’intitolazione dello stadio a Berlusconi

Il Consiglio Comunale di Monza ha chiesto l’intitolazione dello stadio a Berlusconi. “Un piccolo gesto, ma di grande valore simbolico, per dire semplicemente… Grazie Presidente!”, ha spiegato la prima firmataria della richiesta Martina Sassoli. Si legge nella mozione: “Senatore della Città di Monza, già Presidente del Consiglio, Presidente e primo supporter dell’AC Monza (…) sotto la cui guida l’AC Monza ha raggiunto lo storico primato di raggiungere la massima serie calcistica italiana e di garantirsi la permanenza anche nella stagione successiva con sei giornate d’anticipo – si legge – Il Consiglio Comunale impegna la Giunta e il Sindaco, ad adottare in Giunta Comunale la delibera concernente la richiesta, da inviare agli organi competenti ai sensi della normativa vigente, per l’intitolazione dello Stadio Brianteo al Presidente Silvio Berlusconi”.