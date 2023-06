Gabriele Guidi, chi è il produttore e regista teatrale: carriera e vita privata

Ospite della trasmissione di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, scopriamo chi è Gabriele Guidi, marito di Antonia Liskova.

Il produttore teatrale apparirà nella puntata di Venerdì 9 Giugno ore 14:00.

Chi è Gabriele Guidi: carriera e famiglia

Nato da una famiglia di artisti, Gabriele Guidi ha avuto modo di essere assorbito da diverse forme artistiche. Il padre, Johnny Dorelli, è stato un cantante, compositore, attore e pianista. La madre, Catherine Spaak, ha vissuto di cinema. Il figlio d’arte si è così fatto influenzare, lavorando anche lui in settore analoghi, diventando – attualmente – un regista e produttore teatrale, dopo una buona gavetta nell’ambito dello spettacolo.

L’artista classe ’71 non si è dunque discostato da quel mondo, prendendosi carico di un settore simile a quello dei genitori e del padre, il cui vero nome è Giorgio Domenico Guidi. Può contare due fratellastri, ovvero Gianluca e Guendalina; dalla mamma ha invece avuto un’altra sorellastra, Sabrina Capucci.

Oltre al lavoro, si possono conoscere i suoi interessi: Gabriele è un appassionato di viaggi e di cinema.

La vita privata, sua moglie

Per ciò che concerne la sua vita privata, è possibile conoscerne dei dettagli. In primis sappiamo che si è legato diversi anni fa all’attrice slovacca, divenuta famosa per via di alcune fiction e molto apprezzata nel panorama cinematografico italiano.

Si tratta di Antonia Liskova, con cui si è successivamente sposato, come comunicato dalla stessa artista classe ’77, durante un’intervista rilasciata ad Oggi. Lei ha già messo alla luce una bambina, avuta dal suo precedente matrimonio con Luca Ferrarese. Anche Gabriele ha già una figlia, essendo padre di Valentina, data alla luce da una vecchia relazione.

Un “tutto in famiglia”, dato che entrambi sono artisti e vivono, a tutti gli effetti, in questo mondo da moltissimo tempo.

