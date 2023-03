Oroscopo Branko settimanale 20-26 marzo, previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 20 al 26 marzo per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in queste ultime settimane di marzo? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale dal 20 al 26 marzo, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Cosa in queste ultime settimane di marzo? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 20 al 26 marzo.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 20-26 marzo

Aria di festa nella vita dei nati nell’Ariete. Si apre un periodo positivo pieno di ottimismo e fiducia per il futuro. Ottime nuove soprattutto in ambito lavorativo, dove un progetto che portate avanti da tempo arriverà finalmente alla sua conclusione. Siate pronti a coglierne i frutti! Siete caldi e pronti anche in amore, provate a mettervi in gioco in modo più deciso.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 20-26 marzo

I nati nel Toro chiudono marzo carichi di idee. Gli astri vi aiutano a sfornare progetti sempre più originali, a riflettere al meglio per trovare la soluzione più efficienti ai vostri problemi. Fidatevi del vostro ingegno, non lasciate che il gelo di Venere vi butti giù. In amore si soffre, ma avrete modo di rifarvi più avanti. Chi vi vuole davvero bene al momento forse è solo troppo lontano.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 20-26 marzo

Tempo di godersi la movida per i nati nei Gemelli. Avete il bisogno di scatenarvi un po’, è fin troppo tempo che fate i bravi. Sfruttate l’arrivo della primavera per ravvivare la vostra vita con un po’ di svago e festeggiamenti. Provate cose nuove, osate un po’ di più, scuotete un po’ la vostra quotidianità. Siate però pronti a tornare in carreggiata, la vostra vita lavorativa porterà novità interessanti a breve.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 20-26 marzo

Occhi aperti per i nati nel Cancro, è finita la pace. Sia sul lavoro che negli affari di cuore potreste trovare molta competizione, pronta a mettervi i bastoni tra le ruote. Non lasciatevi intimidire, dopotutto avete la scorza dura e siete pronti a difendervi. Siate pronti a provare strade non convenzionali, senza troppi scrupoli: tutto è lecito in amore e in guerra.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 20-26 marzo

Si apre una parentesi interessante per i nati nel Leone. Da un lato le punzecchiature di Saturno non vi rendono la vita facile, riempiendola di fastidi irritanti quanto evitabili. Dall’altro questa tempesta vi tempra, vi aiuta a forgiare una forza di volontà incrollabile. Nulla può distogliervi dai vostri obiettivi quando vi mettete qualcosa in testa.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 20-26 marzo

Giornate un po’ venali in arrivo per i nati nella Vergine. Alcune preoccupazioni monetarie vi rendono forse un po’ troppo monotematici. Poche sicurezze e poca fiducia nei vostri mezzi vi spingono a tirare il freno su molti progetti, irritando le più impazienti tra le persone a voi vicine. Non c’è nulla di male ad attendere il momento giusto, cercate però di acquisire un po’ di flessibilità.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 20-26 marzo

Alta tensione nella vita dei nati nella Bilancia. Siete carichi a molla e non in senso positivo. Gli astri vi rendono scontrosi e poco collaborativi, un atteggiamento che porterà molti scontri e irritazione con colleghi e familiari. Prima di rimanere isolati, cercate le motivazioni dietro il vostro nervosismo. L’unico modo per superare questi momenti bui è conoscere al meglio se stessi.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 20-26 marzo

C’è aria di cambiamento in casa dei nati nello Scorpione. Troppi mesi stantii per voi in questo 2023, sentite il bisogno di cambiare aria e provare qualcosa di nuovo. Partite dalle piccole cose e alzate il tiro man mano, non sovvertite del tutto le vostre abitudini. In amore, la primavera vi porta bene. I più vecchi sentiranno il richiamo di vecchie fiamme nostalgiche, i più giovani quello di un nuovo sognante amore.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 20-26 marzo

Nuove strade e tanta corsa nel futuro dei nati nel Sagittario. Il lavoro vi tiene occupatissimi, pronti a scattare qua e là in cerca di nuovi spunti. Questa frenesia potrebbe portarvi bene, aprendovi nuove opportunità di crescita professionale. Potreste essere costretti a fare una scelta difficile però: siete disposti a ricominciare da capo?

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 20-26 marzo

I nati nel Capricorno avanzano verso il futuro un passo alla volta. Molta tensione in questi giorni nel vostro animo, sentite il bisogno di prendervi il vostro tempo senza affrettare le proprie decisioni. Valutate ogni mossa con calma, ma non adagiatevi sugli allori. Certe occasioni passano una volta sola, a volte non c’è alternativa che fare un salto nel vuoto.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 20-26 marzo

Tanti muri sul percorso amoroso dei nati nell’Acquario. Tra due di picche e varie differenze di vedute, non riuscite a trovare la soluzione ai vostri amori travagliati. Il problema è la vostra indecisione: dovete capire cosa volete davvero e perseguirlo con determinazione. Non è il momento per le mezze misure, siate sinceri circa i vostri veri desideri.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 20-26 marzo

Marte sorride ai nati nei Pesci in questi ultimi giorni di marzo. Il pianeta rosso vi riempie di forza e sicurezza nei vostri mezzi, due armi fondamentali per rendere salda la vostra posizione lavorativa. Il supporto degli astri vi aiuta anche a mettere a segno un paio di colpi in ambito finanziario. È l’ora di osare un po’, sfruttate questo periodo fortunato per fare quel passo in più.