Gabriel Attal, chi è il nuovo premier francese: vita privata, carriera, età, marito

Chi è Gabriel Attal, vita privata e carriera del nuovo premier francese

Nato a Clamart il 16 marzo 1989, Gabriel Attal è un noto politico francese, nominato nuovo Primo Ministro della Francia dal Presidente Emmanuel Macron il 9 gennaio 2024. All’età di soli 34 anni, è il più giovane ad aver mai ricoperto la posizione di premier nella storia della Repubblica francese. È inoltre il primo politico apertamente gay ad ottenere l’incarico di Primo Ministro in Francia. Attal è un fedelissimo di Macron e prende il posto della dimissionaria Elisabeth Borne. L’ex premier si è fatta da parte l’8 gennaio consapevole dell’intenzione del Presidente francese di riorganizzare la sua squadra di governo dopo l’approvazione della controversa legge sull’immigrazione del 20 dicembre.

“Caro Gabriel Attal so di poter contare sulla tua energia e sul tuo impegno per realizzare il progetto di riarmo e rigenerazione che ho annunciato.” -ha spiegato Macron in un comunicato ufficiale- “In linea con lo spirito del 2017: superare e osare. Al servizio della Nazione e del popolo francese”.

La carriera politica e gli scontri con Salvini

Figlio di un avvocato e produttore cinematografico, Attal è cresciuto a Parigi insieme alle sue tre sorelle. È laureato in Scienze Politiche e Giurisprudenza e si è avvicinato all’attivismo politico in giovanissima età. Dopo qualche anno di gavetta, nel 2017 si candida e viene eletto come deputato all’Assemblea Nazionale con il partito di Macron. Nel corso degli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di sottosegretario alla Gioventù, Portavoce del Governo e Ministro dei Conti Pubblici. Il 20 luglio 2023 è stato nominato Ministro dell’Educazione Nazionale, ruolo nel quale si è fatto notare per aver vietato l’abaya nelle scuole e aver riportato in auge uniformi e bocciature.

In Italia Attal potrebbe essere ricordato anche per i suoi scontri a distanza con Matteo Salvini. Nel 2018, infatti, il neo-premier criticò duramente la sua gestione del caso della nave Aquarius, respinta quando trasportava circa 600 migranti: “La linea del governo italiano è vomitevole. È inammissibile fare della politica di basso livello con delle vite umane, come sta succedendo ora”.

Vita privata: social network, marito

Gabriel Attal è sposato da diversi anni con l’europarlamentare Stephane Sejourne. I due sono uniti civilmente dal 2017. Data la sua importanza a livello politico, Attal ha un’ampia presenza sui social network. Il suo profilo Instagram è il suo mezzo di comunicazione principale, con un seguito di oltre 147mila persone. Il primo ministro è presente anche su Facebook e su TikTok.