Alena Seredova e il tradimento di Buffon, la confessione: “Tutti lo sapevano”

Alena Seredova ha confessato il tradimento di Buffon che secondo la showgirl tutti sapevano. Una vicenda quasi umiliante per la Seredova che però non ha mai pubblicamente criticato e attaccato l’ex portiere della Juventus.

Alena Seredova e il tradimento di Buffon

Alena Seredova ha confessato il tradimento di Buffon in una intervista al magazine Harper’s Bazar. Le parole della showgirl sono arrivate dopo il matrimonio avvenuto nel mese di giugno con Alessandro Nasi. Tanto dispiacere provato durante la relazione e il matrimonio con l’ex portiere della Juventus.

La confessione: “Tutti lo sapevano”

“Andavo allo stadio a tifare, ma tutti lo sapevano. Tutti i cosiddetti amici e conoscenti del calcio alla fine mi hanno detto che lo sapevano… Ho smesso di frequentarli“, ha rivelato la Seredova.

“Avevo un’idea chiara… E poi, poco dopo, ho incontrato Alessandro. Credo in ciò che una persona trasmette e in ciò per cui è pronta… Ci siamo innamorati l’uno dell’altra e del fatto che stiamo bene insieme. Bilancio dei primi tre mesi di matrimonio? Non è cambiato molto a casa, viviamo insieme da molto tempo. Ma parliamo ancora con i miei amici di quanto sia stato fantastico il fine settimana. . . Ci è piaciuto così tanto che vorremmo che si ripetesse ogni estate”.

In una vecchia intervista, la Seredova aveva parlato del rapporto con Buffon: “Non sono una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica” e aveva sottolineato che non lo avrebbe mai criticato pubblicamente: “Altrimenti oggi i miei ragazzi avrebbero potuto leggere cose brutte dette dalla mamma sul loro papà e sono convinta che tutto ciò non andrebbe mai fatto, anche se la ferita è profonda”.