Amici 22, Tiziano Ferro ospite nella puntata del 12 Febbraio

A poco più di un mese dall’inizio del serale, il programma di talent show diretto da Maria De Filippi presenta tante altre novità. In occasione della puntata di Domenica 12 Febbraio 2023, Tiziano Ferro sarà infatti ospite ad Amici, ricoprendo due ruoli allo stesso tempo. Da “semplice” giudice ad “ospite musicale”, cantando una canzone.

L’artista classe ’80 tornerà così in grande spolvero, dopo la pubblicazione del suo ultimo disco.

Tiziano Ferro ospite ad Amici

Un autentico pezzo da novanta, Tiziano Ferro risulta essere un ospite d’élite, grazie alla sua umanità e alle sue qualità canore. Musicalmente, l’artista di Latina vanta un palmarès invidiale: ha infatti prodotto ben otto album, l’ultimo nell’anno appena passato, precisamente nel mese di Ottobre 2022, intitolato Il mondo è nostro.

Qualche mese dopo l’uscita del suo ultimo disco, il cantante classe ’80 vestirà i panni di ospite durante il talent show che va in onda su Canale 5, con la puntata in programma Domenica 12 Febbraio. Oltre a dare la propria opinione – in qualità di giudice – Tiziano Ferro presenterà il suo singolo La prima festa del papà, regalando così un momento molto speciale a tutti gli spettatori e i telespettatori.

Le altre novità

Per la puntata di domani – 12 Febbraio – ci sono altre novità, come l’ingresso di un nuovo cantante, Mezkal. Ci sarà anche una gara di ballo con ben tre giudici di alto livello e conosciuti ad “Amici”. Si tratta di Kledi Kadiu, Garrison Rochelle e Kristian Cellini.

Non mancheranno le emozioni con ben due sfide di improvvisazione; una di ballo, giudicata semrpe da Kledi, e una di canto con il giudizio di Charlie Rapino, Vice Presidente di Artist First.

Sarà dunque una puntata molto interessante, tra musica, canto e tante emozioni. Dalla new entry all’ospite di grande prestigio, per continuare il percorso verso il serale, ormai sempre più vicino, che comincerà il 18 Marzo 2023.