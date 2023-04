Il metodo “Urban Fitness”, ecco il segreto per rimettersi subito in forma

In abbinamento a una dieta ipocalorica, l'allenamento con la Symbiont Tech Suit a impulso continuo per tutta la seduta è l'ideale per dimagrire

L’estate è ormai alle porte, la prova costume incombe. Tutti alla ricerca di soluzioni veloci e garantite. Col metodo Urban Fitness ottenere i risultati di fitness tanto desiderati in poco tempo è realtà!

Symbiont Tech Suit, una tuta tecnologica e wireless, in grado di misurare e registrare, in tempo reale, i dati fisiologici e i principali parametri del corpo



La tecnologia EMS, in grado di stimolare attraverso elettrodi fino a 300 muscoli contemporaneamente, unita all’esercizio isometrico o dinamico porta a bruciare fino a 500 Kcal in 20 minuti. Da oggi inoltre i centri Urban Fitness si avvalgono di una nuova tecnologia EMS per un allenamento ancora più efficace, divertente e 4.0: la Symbiont Tech Suit. Questa tuta tecnologica e wireless è in grado di misurare e registrare, in tempo reale, i dati fisiologici e i principali parametri del corpo durante l’attività motoria, garantendo un sistema di allenamento su misura, totalmente personalizzato e monitorando i progressi di seduta in seduta.

Le sedute sono svolte attraverso appuntamenti 1:1 con personal trainer laureati in Scienze Motorie

Le sedute sono svolte attraverso appuntamenti 1:1 con personal trainer laureati in Scienze Motorie, questo garantisce ai clienti Urban Fitness di ricevere programmi su misura per raggiungere i propri obiettivi di fitness: ottenere un corpo rimodellato, più leggero e tonico fino al 30% in più in soli 20 minuti di attività, ridurre l’adiposità, la cellulite e la ritenzione idrica e aumentare il metabolismo basale fino al 20% in sole 20 sedute di allenamento.

Adriano Silvestri: “Risultati frutto di una costante ricerca e monitoraggio grazie alla collaborazione con l’Università di Roma Torvergata”

“Questi risultati straordinari – afferma Adriano Silvestri, Co-Founder e CTO Urban Fitness – sono frutto di una costante ricerca e monitoraggio grazie alla collaborazione con l’Università di Roma Torvergata. In abbinamento a una dieta ipocalorica, l’allenamento con la Symbiont Tech Suit a impulso continuo per tutta la seduta migliora i parametri di insulino resistenza e consente la riduzione di massa grassa e trigliceridi, poiché agisce sulle fibre rosse ed è l’ideale per dimagrire.

Se invece l’obiettivo è la tonificazione, la sessione con la Symbiont Tech Suit sarà a impulso alternato per stressare i gruppi muscolari più importanti e farli continuare a lavorare fino a 48 ore dopo l’allenamento”.