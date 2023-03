Frosinone, ragazzo muore soffocato: la causa è un trancio di pizza

Nelle ultime ore è giunta un’altra notizia di cronaca, stavolta nei dintorni di Frosinone: un ragazzo muore soffocato a causa di un boccone di pizza ingerito durante l’ora di pranzo. Un avvenimento inaspettato e tragico.

I genitori, presenti, non sono riusciti ad intervenire.

Ragazzo muore soffocato, accade a Frosinone

È accaduto nella provincia di Frosinone, esattamente ad Aquino, piccolo comune di quasi 5000 abitanti. Un ragazzo ha perso la vita mentre pranzava insieme ai suoi genitori. A rivelarsi letale è stato un pezzo di pizza che ha causato il soffocamento di un ragazzo di circa 27 anni.

La madre e il padre non hanno avuto modo di intervenire e si sono ritrovati costretti ad essere “semplici” spettatori. Chiamati i soccorsi, non c’è stato comunque nulla da fare. I sanitari del 118 sono infatti arrivati in ritardo e il giovane ragazzo si è così spento in poco tempo. La tragedia ha richiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine, le quali si stanno occupando di svolgere i cosiddetti “rilievi del caso”.

Una triste notizia che sconvolge i residenti del piccolo comune laziale, che piange la scomparsa di un ragazzo di 27 anni. A rammaricarsi sono stati i genitori che non hanno avuto modo di intervenire, non avendone le competenze. Hanno dovuto così assistere speranzosi nell’intervento del 118, giunto però sul posto quando era ormai tardi.

Ancora una volta occorre sottolineare ed evidenziare l’importanza del primo soccorso, di saper intervenire quanto c’è la necessità. Negli ultimi anni, tra l’altro, avvengono molti più casi relativi ad infarti e soffocamenti ed essere preparati per riuscire a risolvere anche le situazioni più spinose e delicate.

La città si stringe al dolore della famiglia, per via di una dolorosa e improvvisa perdita. Nei prossimi giorni ci saranno i funerali, i residenti si uniranno al cordoglio dei parenti.

