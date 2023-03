Neonato muore a Roma in ospedale: le cause forse imputabili alla circoncisione

Neonato muore a Roma: aveva solo 20 giorni e la corsa in ospedale è stata inutile. Si cercano di capire le cause in queste ore.

Neonato muore a Roma: figlio di una donna di origine nigeriana, il piccolo aveva solo 20 giorni. I soccorsi sono arrivati sul posto tempestivamente ma la corsa in ospedale non è servita a nulla. Tra le cause si batte anche la pista di una circoncisione fatta male in casa. In queste ore i carabinieri stanno ascoltando alcuni membri della comunità nella zona di Colonna.