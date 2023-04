Ragazzo ucciso dall’orso, la fidanzata contro Selvaggia Lucarelli: “Tappati la bocca”

Ragazzo ucciso dall’orso, la fidanzata ha voluto rispondere a tono alla giornalista Selvaggia Lucarelli. Un botta e risposta tra le due a seguito della tragedia che ha colpito il giovane Andrea Papi. la cui vita è stata spezzata fatalmente per sempre.

Ragazzo ucciso dall’orso

Andrea Papi era il 26enne che ha perso la vita dopo essere stato sbranato da un orsi nei boschi sopra Caldes, in Trentino, mentre correva. Tantissime chiacchiere e polemiche sono sorte inseguito alla tragedia.

Sulla vicenda si era espressa Selvaggia Lucarelli: “quanto si sia fatta prevenzione, quanto si preparino locali e turisti a gestire l’eventuale incontro, quanto i percorsi siano decisi per scongiurare il più possibile i pericoli e ancora che diritto abbiamo noi di uccidere un animale che non si introduce in casa nostra, ma un animale che vive in un bosco nel quale noi ci avventuriamo”.

La fidanzata contro Selvaggia Lucarelli: “Tappati la bocca”

Alessia Gregori, fidanzata di Andrea Papi, ha voluto rispondere alla Lucarelli in modo diretto e duro: “Signora Lucarelli non so se le è chiaro che noi nel bosco ci viviamo, esci dalla porta di casa e sei le bosco. Nessuno cerca niente, nessuno è uno sprovveduto. L’orso ha fatto quello che l’istinto gli diceva e la colpa non è sicuramente attribuibile all’animale. Se non si ha cognizione di causa è meglio tapparsi la bocca e lasciar fare chi se ne intende. Siete voi gli animali che banchettano sul dolore altrui”.