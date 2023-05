Legnano, succo di frutta avariato nelle scuole: malori e nausea tra i bimbi

Legnano, segnalazioni di succo di frutta avariato nelle scuole: casi di malori e nausea tra gli alunni. Partono gli accertamenti su una partita di succhi servita nelle mense scolastiche nel milanese: “Avvertita l’autorità sanitaria, la ditta istituirà comitato di crisi”.

Legnano, succo di frutta avariato nelle scuole: casi di malori e nausea a mensa

Allarme a Legnano dopo diversi casi di malori, nausea e mal di pancia tra i bambini delle scuole primarie. Le segnalazioni risalgono a giovedì scorso, 4 maggio 2023: il problema pare essere una partita di succo di frutta avariato servita nelle mense scolastiche. Nessuna conseguenza grave tra gli alunni, che avevano già riconosciuto troppa acidità e cattivo sapore nei succhi. Le bevande provengono dalla società che rifornisce gli istituti scolastici di Legnano, il gruppo Pellegrini Spa.

Non sarebbe la prima volta che si verificano inconvenienti legati alle forniture di cibo della ditta. Da diverso tempo viene infatti segnalato un generale peggioramento del servizio, cominciato in particolare in seguito alla pandemia. “Ogni giorno ricevo lamentele da parte di genitori.” -spiega Chiara, la referente mensa dell’Istituto Mazzini- “L’episodio del succo ha fatto emergere un malcontento che si registra da tempo per un servizio scadente che non va bene per i nostri bambini”.

Partono le indagini del comune, istituito comitato di crisi

Dopo la pioggia di segnalazioni, il comune di Legnano si è attivato subito dando il via agli accertamenti del caso: “A seguito delle segnalazioni pervenute all’Ufficio Istruzione nel pomeriggio di giovedì 4 maggio sui disturbi avvertiti da diversi alunni nelle scuole primarie dopo la mensa, il Comune ha attivato la procedura che prevede di avvertire l’autorità sanitaria, Ats, per segnalare l’accaduto. L’ufficio Istruzione ha anche informato immediatamente il gestore del servizio mensa, la ditta Pellegrini, che ha provveduto ad attivare la procedura di emergenza interna che prevede l’istituzione di un comitato di crisi“.