Chi è Francesca Fialdini, la conduttrice di Da noi…A ruota libera

Francesca Fialdini è una conduttrice televisiva, nonché giornalista Rai, di 41 anni originaria di Massa. È conosciuta principalmente per essere il volto della trasmissione Da noi…A ruota libera, in onda la domenica pomeriggio su Rai Uno, e per aver condotto La vita in Diretta con Tiberio Timperi. Ecco chi è Francesca Fialdini.

Chi è Francesca Fialdini: biografia e carriera

Francesca Fialdini nasce a Massa, in Toscana, nel 1979. Studia a Roma Scienza della comunicazione, e per mantenersi nel frattempo presta la voce a svariati audiolibri. Così comincia la sua carriera. Fialdini diventa giornalista radiofonica, collaboratrice per la redazione esteri e conduttrice a Radio Vaticana. Nel 2005 approda in televisione in qualità di inviata e poi conduttrice del programma della Rai A sua immagine. Nel 2010 presenta la trasmissione di cultura letteraria su canale 2 Cultbook – Storie, affiancando sempre la produzione radiofonica.

Successivamente Francesca Fialdini ha una breve collaborazione con Fabio Volo. Con lui lavora al programma Volo in diretta, per poi spostarsi in coppia con Tiberio Timperi nella conduzione di Unomattina in famiglia. La scalata, poi, continua. E la giornalista di Massa arriva a presentare La Vita in Diretta, programma per cui in molti la ricordano.

Dal 2019 conduce il programma Rai Da noi…A ruota libera, in onda nel tardo pomeriggio della domenica. Nel 2020 presenta su Rai 3 la trasmissione Fame d’Amore, incentrata su alcuni ragazzi con disturbi alimentari.

Gli screzi con Mara Venier

Sembra che con la “Zia Mara” Francesca Fialdini non vada d’accordo. Il programma da lei presentato è appena dopo Domenica In, condotto proprio da Mara Venier, che però non lo annuncia mai. “Le starò sulle p***e“, ha commentato una volta la giornalista Rai. Inoltre, dopo l’annuncio dell’addio della Venier, sono nate alcune voci che fanno della Fialdini una sua possibile sostituta.

La vita privata della giornalista

Francesca Fialdini tiene lontano dai riflettori la sua vita privata, ma ha confessato di portare una persona nel proprio cuore. Si tratta di un medico odontoiatra di Lecco di nome Milo, con il quale la relazione sarebbe iniziata nel 2009. Sul suo partner infatti la giornalista ha affermato: “Vive lontano e non appartiene né al mondo dello spettacolo in senso stretto né a quello dell’informazione”.