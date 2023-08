Italiaonline cerca 150 persone

Italiaonline alla ricerca di Account e Senior Account, profili digital commerciali. Le selezioni sono in corso in tutta Italia

Italiaonline, la più grande internet company italiana, prosegue nel programma di rafforzamento della propria forza vendita. Che prevede, entro la fine del 2023, un rilevante numero di nuovi ingressi. 150 profili, da collocare nelle 45 filiali sparse nelle diverse province della Penisola, con particolare focus su Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria, Romagna, Toscana, Lazio e Umbria.

Le figure richieste da Italiaonline

Le figure ricercate sono quelle di Account e Senior Account. Cui è affidato il compito di supportare le piccole e medie imprese italiane nel percorso di digitalizzazione del loro business, attraverso una consulenza commerciale altamente formata. Fedele al suo obiettivo di digitalizzazione delle PMI italiane, infatti, Italiaonline, attraverso le proprie persone, si propone di accompagnare ilCliente-PMI in un mondo – quello del digitale – che per la maggior parte dei piccoli e medi imprenditori del nostro Paese è ancora poco conosciuto e sfruttato, ma diventato ormai essenziale, soprattutto ora alla vigilia del rilascio fondi piano PNRR, di cui 40 MLD destinati proprio alla digitalizzazione delle imprese.

La chiamata è rivolta a donne e uomini diplomati (con specifiche competenze digitali o commerciali) e laureati (le specialità più richieste: economia, digital marketing, comunicazione, multimedia), già agenti di commercio e/o liberi professionisti con partita iva che l’azienda sostiene nell’abilitazione a questo specifico ruolo professionale.COSA OFFRE ITALIAONLINE

– Processo di onboarding di 1 settimana nell’head quarter di Assago-Milanofiori, con totale ospitalità dell’azienda che assolverà a tutte le spese di trasferimento, vitto ed alloggio dei professionisti selezionati.

– Formazione continua nelle filiali di residenza a cura dei Sales Trainer della Italiaonline Academy. La corporate University di Italiaonline nata per fornire formazione digitale alle proprie risorse e oggi riconosciuta come fonte di valore anche all’esterno.

La fine del percorso formativo comporta una Certificazione Italiaonline.

Completano il processo di onboarding:

– il Programma Generazione Appuntamenti finalizzato a fornire una base di lead e la creazione di un’agenda per gli Account

– L’affiancamento costante nella preparazione, nella gestione delle trattative e nello sviluppo dei progetti con i clienti da parte di figure specializzate commerciali (Sales Team Coordinator) e tecniche (Sales Support, Media Consultant e Digital Advisor).

REMUNERAZIONE

– Retribuzione minima garantita con fisso mensile per almeno i primi 6 mesi di attività, rinnovabile per ulteriori 6 mesi.

– Provvigioni del 50 % sul fatturato acquisito.

Incentivi mensili, gare trimestrali e annuali con premi economici ai massimi livelli di mercato.

Dettagli sulle posizioni aperte all’interno del Career Site di Italiaonline: https://www.italiaonline.it/corporate/lavora-con-noi/

Il commento di Maria Grazia Bizzarri

“Quella che offriamo è un’opportunità unica nel mercato del digital marketing, della digital transformation e dell’innovazione. Entrare a far parte della squadra di Italiaonline – spiega Maria Grazia Bizzarri, Chief Human Resources Officer di Italiaonline – significa beneficiare di una formazione di qualità e di supporto continuo da parte di figure specializzate. Ciò che ci differenzia da altre realtà del settore è la struttura aziendale, la solidità economica, la capillarità e presenza territoriale, oltre che un sistema integrato d’offerta, composto da soluzioni proprietarie (sito e piattaforme e-commerce) ed in partnership con i maggiori attori internazionali del mercato (Meta, Linkedin, Google, Amazon, TikTok, Dazn, Sky, etc.), con cui garantiamo ai nostri clienti la totale copertura digitale finalizzata a incrementare il loro business di riferimento. Con questa operazione stiamo creando la Sales Excellence italiana ed entrare a farne parte significa partecipare attivamente alla digitalizzazione delle imprese e del Paese”.