Francesca Cipriani, sotto il vestito nulla: l’ex Pupa dice basta alla chirurgia estetica

Francesca Cipriani e il suo nuovo marito Alessandro Rossi sono stati ospiti di Verissimo. L’ex Pupa si è presentata in studio con un vestito molto vistoso e pomposo ma soprattutto con nessun indumento intimo sotto.

Il dettaglio è stato notato e ripreso da Striscia la notizia. “Avete notato? Francesca alzandosi ha lasciato intravedere la sua Sharon Stone”, ha affermato il conduttore Ezio Greggio, ricordando il celebre film Basic Instinct. Poi una battuta finale: “Ma dai…avete visto male, sicuramente la Cipriani ce l’ha le mutande: sì, a casa!”.

L’ex Pupa dice basta alla chirurgia estetica

Cipriani ha dichiarato che non si sottoporrà più alla chirurgia estetica: “Basta chirurgia.

La prossima volta che rientro in una sala operatoria sarà per partorire. Lo facevo perché mi mancava qualcosa. Quando si raggiunge lo star bene con se stessi e con la persona che hai accanto non le cerchi più queste cose qua”. A proposito di figli, Alessandro – che ha già un bambino di 3 anni – ha detto di desiderare una femmina: “Speriamo che Dio ce la doni”. Francesca ha replicato subito: “È pronta a scendere”. Nessun dolce annuncio, ma sicuramente gli sposini si saranno già messi al lavoro: “Non vediamo l’ora di diventare genitori”.

