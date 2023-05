Maria Giovanna Maglie, chi era la giornalista: vita privata, carriera, malattia e causa della morte

Maria Giovanna Maglie è stata una giornalista e per tanti anni anche inviata e corrispondente all’estero. La sua vita si è spezzata all’età di 70 anni dopo la battaglia contro una malattia che l’aveva colpito diverse volte.

Maria Giovanna Maglie, chi era la giornalista: vita privata

Maria Giovanna Maglie era una giornalista e la sua vita si è spenta all’età di 7o anni. Nel suo curriculum non solo la carriera da giornalista ma anche da saggista e opinionista televisiva. Tanti i messaggi per l’ultimo saluto di alcuni suoi colleghi. “Se n’è andata Maria Giovanna Maglie, giornalista battagliera, donna forte, con le sue idee e la sua vis polemica. Ognuno la ricorda a modo suo, secondo le sue passioni e le sue sensibilità”, ha scritto sui social Enrico Mentana. “Con Maria Giovanna Maglie ho perso una cara amica, con cui abbiamo condiviso sogni, battaglie e idee”, è invece il ricordo del giornalista e scrittore Alberto Samonà, membro del consiglio di amministrazione del Parco archeologico del Colosseo. La giornalista era sposata da anni con l’artista siciliano Carlo Spallino. I due non hanno avuto figli.

Maria Giovanna Maglie: carriera

La sua carriera nel campo del giornalismo è iniziata nel 1979, lavorando per “L’Unità”, dove si occupò soprattutto di politica internazionale. A causa di alcune divergenze ideologiche con il Partito Comunista Italiano lasciò il giornale nel 1989 e passò in Rai. Poi, ha proseguito come inviata di guerra nel 1990 in Medio Oriente per seguire per il Tg2 la prima guerra del Golfo. Divenne poi corrispondente da New York fino al 1993. Tra le sue collaborazioni, quelle con il Giornale, Il Foglio, Radicale e Radio 24. Infine, è stata editorialista di Libero e di Dagospia, con la rubrica America fatta a Maglie, oltre che opinionista in diversi programmi Mediaset

Malattia e causa della morte

La scrittrice si trovava al momento della morte ricoverata all’ospedale San Camillo Forlanini di Roma, dove era stata portata nella notte in seguito ad una complicazione venosa. L’annuncio della triste notizia è arrivato sui social da parte dell’amica e collega Francesca Chaouqui: “Ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”.

La Maglie era da tempo malata, tanto che nei mesi scorsi aveva scritto sui suoi social della battaglia che stava affrontando: “Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi. Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri”.